Le feuilleton de la France, épisode 2 - Chaque mois, pendant toute une semaine jusqu'à la présidentielle, nous allons sur le terrain écouter les Français parler de ce qui - à leurs yeux - mérite le débat. Aujourd’hui, des étudiants de HEC, future élite française.

L'école HEC, à Jouy-en-Josas © Getty / Jean Bernard Vernier

Nous sommes dans le hall du bâtiment T, le bâtiment des études de la plus grande et la plus prestigieuse école de commerce en France : HEC-Paris. Devant le HECoffee, les étudiants se croisent, prennent un café, discutent.

Ils ont tous les quatre 21 ans et un parcours déjà brillant. Diane de Bettignies vient de Neuilly-sur-Seine, banlieue parisienne privilégiée, et prépare un double-diplôme en droit des affaires et fiscalité. Elle ne choisira pas entre son métier et ses enfants plus tard. "C'est sûr qu'à HEC on est formé pour faire de belles carrières, c'est génial et on est très bien formé à cela", dit la jeune fille aux cheveux longs.

"Mais je ne suis pas du tout prête à tout sacrifier pour ma carrière, pas du tout ! Un des plus grands défis que je vois pour ma vie plus tard, c'est d'arriver à concilier une carrière assez exigeante et une vie de famille. Plus personne n'est prêt à travailler jusqu'à 3 heures du matin, sans voir sa famille, enfin je pense que c'est une minorité maintenant, alors que ce n'était pas forcément le cas à la génération de mes parents. C'est peut être une demande qui va trouver son offre d'ici quelques temps."

Diane de Bettignies, étudiante à HEC-Paris, suit un double diplôme en droit des affaires et fiscalité © Radio France / Sonia Princet

"Arriver à faire des choix forts, plutôt que de me concentrer sur ma rémunération"

Pour ces jeunes, les priorités ont changé. Jules Varin, originaire d’un petit village près de Toulouse, se destine au conseil en économie. Il veut pouvoir se lever chaque matin en se sentant utile. Il serait même prêt à renoncer à une partie du salaire moyen à la sortie d'HEC, qui est de 5000 euros brut par mois. "Quand on sort d'une grande école on s'attend forcément à avoir des salaires un petit peu élevés, au moins par rapport à la moyenne des étudiants", explique-t-il. "Mais arriver à faire des choix forts sur ma carrière pour que ça me plaise, c'est davantage ce qui m'attire plutôt que de se concentrer sur des aspects de rémunération de court terme mais qui peuvent me mener dans une voie qui me plairait moins".

Jules sera exigeant. Pas question de travailler pour des grands groupes pétroliers ou pour Amazon : "Une entreprise qui ne ferait pas attention à son impact environnemental, c'est quelque chose qui peut être problématique. Ou une entreprise qui par exemple n'aurait pas un impact sociétal positif, qui peut traiter mal ses employés, il y a des exemples comme Amazon, ça me dérangerait aussi. Ce sont des entreprises sur lesquelles on peut se poser des questions et je pense que c'est aussi ce que les employeurs attendent, c'est-à-dire des personnes qui ont des convictions", explique-t-il.

Ne pas se déconnecter des réalités

Des convictions, Laura Da Costa en a elle aussi. Elle est présidente du BDE, l’association qui regroupe les étudiants. Elle voudrait concilier valeurs humanistes et domaine du luxe où elle aimerait travailler comme par exemple "Louis Vuitton, la maison Cartier, la fondation Vuitton ou la fondation Cartier qui font beaucoup de mécénat". Elle précise : "ça me plairait pas mal de voir comment le luxe peut faire de la philanthropie. C'est pas parce qu'on fait des choses complètement déconnectées de la réalité, très chères dans le luxe, que pour autant on peut totalement perdre de vue qu'il y a encore des gens qui ont besoin d'aide, comme les enfants."

Laura fait d'ailleurs partie d'une association qui s'appelle Rêve d'enfance : "on rend visite à des enfants dans les hôpitaux, on organise une croisière pour ceux qui sont en rémission de cancer en été et dans le cadre d'un partenariat on a échangé avec la maison Hermès. Cela nous permet de pas nous déconnecter parce que c'est souvent le reproche qu'on fait aux élèves en école de commerce qui sont déconnectés des réalités. Or quand on y vit, on se rend compte que non pas du tout."

Elise Buzin (à gauche) et Laura Da Costa (à droite) sont étudiantes dans la même promotion à HEC-Paris © Radio France / Sonia Princet

Diane, Jules, Laura et sa camarade de promo Elise Buzin voteront pour la 1ère fois à une élection présidentielle. Ils ont bien conscience d'être un peu à part parmi les étudiants de leur génération, qui sont 60% à envisager de s'abstenir, selon un sondage Ifop paru en décembre. "On est plutôt surpris des chiffres qui sont sortis sur les jeunes qui ne vont pas aller voter", dit Elise. "Parmi mes amis, ce n'est pas représentatif. Nous, on va voter je pense. Donc on suit un peu pour l'instant, un peu de loin mais on suit les débats, on regarde un peu et on va se positionner quand il faudra se positionner !"

Diane et Jules aussi s'intéressent à la politique... mais surtout par devoir : "Si on est amené à diriger les entreprises je pense que c'est indispensable mais d'une manière générale tous les citoyens ont un devoir de s'y intéresser", affirme Diane. Jules renchérit : "on a des choses à dire et c'est la première manière de le faire avant d'aller le dire par exemple en manifestant. C'est un droit et c'est aussi une obligation en tant que citoyen de voter".

La politique ne les fait pas rêver. Ces quatre étudiants pensent plutôt que c'est au sein des entreprises qu'ils feront davantage bouger les lignes dans la société.