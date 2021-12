Plus de 200 000 nouveaux cas d'Alzheimer se déclarent chaque année en France. Comment repérer précisément qu'il s'agit bien d'Alzheimer et pas d'une démence d'un autre type ? Reportage dans un centre mémoire où sont fait les diagnostics.

Etre caoable de reproduire un dessin fait partie des tests d'aptitude pour évaluer l'état cognitif du patient. © Getty

Plus de 200 000 nouveaux cas d'Alzheimer se déclarent chaque année en France. Mais est-on vraiment sûr qu'il s'agit bien de la maladie et pas d'une démence d'une autre catégorie ? On a tendance à parler d'Alzheimer en effet dès qu'il y a perte de mémoire ou une désorientation chez une personne âgée. Pour en avoir le cœur net, les outils cliniques et biologiques sont de plus en plus précis. Nous sommes allés au centre mémoire du CHU de Toulouse, où sont posés les diagnostics dans le service du professeur Bruno Vellas.

" Il s'exprime moins bien, il a beaucoup changé depuis un an"

Nous y rencontrons ce jour-là, François, 87 ans. Il arrive au centre accompagné de sa femme et de sa fille. Elles sont formelles : depuis quelque temps, il n'est plus tout à fait le même, il devient confus, explique son épouse: "Il ne se rappelle plus de rien. Un peu du passé, mais du présent, plus tellement. Il s'exprime moins bien, il a beaucoup changé depuis un an, ça évolue vraiment. Je le laisse encore aller seul au village, mais s'il veut aller ailleurs, je viens avec lui.". François reconnait lui même qu'il doit maintenant tout écrire pour s'en rappeler, il peine à trouver ses mots, ou même des dates. Quand on lui demande sa date de naissance, par exemple, il doit réfléchir. L'année de sa naissance ne lui vient pas naturellement. Il en est d'ailleurs visiblement très tourmenté. "C'était un homme qui avait des responsabilités et qui était plutôt autoritaire, explique sa femme. C'est dur pour lui, de se retrouver dans cette confusion".

Il y a quatre ans déjà, François avait consulté pour des petites pertes de mémoire. A l'époque, son bilan cognitif n'était pas inquiétant. Quatre ans plus tard, la psychologue du centre, Camille Coulange lui fait repasser une batterie d'examens neuropsychologiques et d'exercices de mémoire. La séance dure une heure. François doit copier un dessin, puis s'en souvenir et le reproduire sans le modèle, il doit retrouver des mots aussi, qu'on lui montre et qu'on lui cache ensuite. Retrouver le nom d'un fruit au milieu de plusieurs autres mots. Identifier des dessins : un croquis de vélo, d'ampoule, de table, de bateau... Parfois, François a une réponse claire et précise, il reproduit bien les dessins, par exemple, mais parfois aussi il cherche ses mots et on voit qu'il peine un peu. Et surtout qu'il cherche ses mots.

25% de risque de se tromper dans le diagnostic sur la base de l'examen neuropsychologique

A la fin de la séance, Camille a tous les éléments du diagnostic clinique, qu'elle soumet à l'équipe médicale. Le Docteur Julien Delrieu, neurologue gériatre, prend le relais et annonce les choses a François et sa famille. Pour le médecin, pas de doute, ou presque, c'est Alzheimer : "L'hypothèse principale, au regard des difficultés de François, c'est Alzheimer. Il y a l'âge, qui est un facteur de risque, les problèmes constatés lors du bilan, mais aussi l'IRM qui laisse penser que c'est ça aussi car _les structures de la mémoire, les hippocampes, ont diminué de volume de façon significative"_.

A cet âge, de fait, c'est souvent Alzheimer, mais pas toujours. "En gros, on a 25% de risque de se tromper, ça veut dire 25% de risque que ce soit en fait autre chose, une maladie neurodégénérative qui ne serait pas Alzheimer. Les signes cliniques sont proches, mais dans ce cas ça évolue en général moins vite qu'Alzheimer", explique le Docteur Delrieu.

Dans le cas de François, la maladie est trop avancée et le patient trop âgé pour pousser les investigations. Faute de traitement, on va surtout chercher à atténuer les symptômes, on lui prescrit par exemple des séances d'orthophonie pour l'aider. Plus jeune et à un stade plus précoce, on aurait proposé au patient une ponction lombaire, pour voir si on retrouve dans le liquide cephalo-rachidien les biomarqueurs d'Alzheimer: "On ne la propose pas de façon systématique. On la propose aux sujets jeunes, qui ont besoin de savoir car il y a une inquiétude. Ils veulent un diagnostic précis, et on le propose quand les troubles sont légers et qu'on hésite, mais il faut quand même qu'on ait objectivement mis en évidence certains troubles cognitifs", ajoute Julien Delrieu.

Dépister de façon précoce c'est l'enjeu, car plus on détectera tôt, plus on aura de chance de freiner la maladie"

Avoir ces biomarqueurs ne signifie pas forcément qu'on a Alzheimer, mais les avoir en plus des manifestations cliniques est une signature. Bientôt, on pourra même retrouver ces biomarqueurs dans le sang, le diagnostic précis en sera facilité car la ponction lombaire reste un geste invasif. Le Professeur Bruno Vellas dirige le Gérontopole de Toulouse: "On est capable de voir en effet si quelqu'un produit cette protéine amyloïde anormale qui va s'accumuler dans le cerveau et qui caractérise la maladie. L'âge moyen du diagnostic chez nous c'est 74 ans. Autour de cet âge, c'est souvent Alzheimer, plus jeune, ça peut être une démence frontale. Dépister de façon précoce c'est l'enjeu, car plus on détectera tôt, plus on aura de chance de freiner la maladie. On l'espère".

Quand les biomarqueurs confirment le diagnostic, on peut tenter de faire rentrer le patient dans un essai clinique pour tester de nouvelles molécules. Elles ne guérissent pas mais elles freinent. Les Etats-Unis les ont déjà autorisées.