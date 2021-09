Le 21 septembre 2001, l'usine AZF de Toulouse explose. Trente-et-une personnes meurent, des milliers d'autres sont blessées ou sinistrées. Vingt ans après, le souvenir de la catastrophe industrielle reste vif, et les mémoires s'entrechoquent toujours.

Mémorial de la catastrophe d'AZF à Toulouse © Radio France / Delphine Evenou

Le cratère de l'explosion est toujours sous scellés judiciaires, entouré de grillages qui en interdisent l'accès. À quelques dizaines de mètres, face au mémorial, on trouve une petite maison en métal. C'est là que se retrouvent d'anciens salariés d'AZF, regroupés au sein de l'association Mémoire et Solidarités. Ils sont en plein préparatifs pour la commémoration de la catastrophe.

Sur l'ancien site AZF, quelques anciennes pièces pour la mémoire © Radio France / Delphine Evenou

Cette année encore, la cérémonie se fera avec les officiels, mais sans les autres associations de victimes, celles des riverains, avec qui la rupture est consommée. "Il n'y a plus eu d'unité quand, dès le 22 septembre, des associations ont demandé la fermeture du site" concède Jacques Mignard, président de Mémoires et solidarités, ouvrier pendant plus de trente ans au sein de l'usine, et ancien représentant CGT. "Nous aussi on a été touchés dans notre chair : on a perdu 22 camarades, et on n'a jamais demandé une fermeture !"

Ce que lui et ses camarades ne digèrent pas non plus, c'est la conclusion de la justice. Après 18 ans de procédure, et la condamnation de l'ex-directeur du site et de la filiale de Total, Grande Paroisse, c'est la thèse d'un accident dû à des manquements et négligences qui a primé. Une partie des anciens salariés n'y a jamais cru. "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ce jour là, mais je sais une chose : c'est qu'il reste de nombreuses incertitudes" assure Jacques Mignard. "Mais on a choisi une réponse, une solution consensuelle, avec un responsable - l'entreprise plutôt que l'État - qui facilitait les indemnisations."

Encore des demandes d'indemnisation, vingt ans après

Ce n'est bien sûr pas l'interprétation de Pauline Miranda, présidente de l'association des Sinistrés du 21 septembre; qui a dû se battre pour continuer à se faire rembourser son appareil auditif. "Avec mon unique oreille valide, je n'entends qu'à 20%."

"À chaque fois que je mets mon appareil auditif le matin, c'est comme si je mettais un bout d'AZF dans mon oreille."

Très marquée par l'explosion, elle ne comprend pas que les membres de l'association Mémoires et Solidarités aient pu défendre leur usine. "On ne peut pas être du côté des victimes et du côté des responsables de cette catastrophe." Sur la table de sa cuisine, elle étale les demandes d'indemnisation qui arrivent encore à l'association des sinistrés du 21 septembre qu'elle préside. Pauline Miranda en a reçu encore 17 cette année, essentiellement des demandes de réexamen en aggravation, notamment pour des prothèses auditives.

Pauline Miranda continue à recevoir des demandes d'indemnisation 20 ans après la catastrophe d'AZF © Radio France / Delphine Evenou

Pour Frédéric Arrou, fondateur de cette association des sinistrés du 21 septembre qu'il a portée pendant 8 ans, avant de passer à autre chose, s'il existe des tensions au sein des associations, Toulouse est loin d'être divisée. "Et puis regardez autour, dans mon quartier si touché de Papus : il n'y a plus que moi et le voisin qui habitions déjà là à l'époque. Les Toulousains bougent, et la vie continue. Quand on le peut, comme moi dont la maison a été détruite mais c'est tout, il faut savoir sortir de son statut de victime."

Un parcours mémoriel pour écrire une histoire collective

Ce 21 septembre, un nouveau parcours est dévoilé autour de l'œuvre d'art qui avait déjà été installée sur l'ancien site d'AZF. C'est Francis Grass, adjoint au maire chargé des politiques culturelles et mémorielles, lui-même blessé dans l'explosion, qui a eu la lourde tâche de trouver le plus petit dénominateur commun : "Le travail de mémoire qu'on a fait, c'est de simplement de raconter les faits tels qu'ils sont. La mémoire va s'estomper avec le temps, il est important de l'écrire."

Sur l'ancien site AZF, les noms des 31 victimes sont gravées © Radio France / Delphine Evenou

À côté du parcours, loin des divisions, gravés dans du granit de Norvège, les noms des 31 personnes qui ont perdu la vie ce jour-là.