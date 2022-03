Kharkiv, dans l’est de l'Ukraine, a été en grande partie détruite depuis le début de la guerre. La deuxième ville du pays subit des frappes incessantes qui font encore de nombreux morts chaque jour. Plus de 500 personnes ont été tuées depuis le 24 février.

Un soldat ukrainien dans les décombres après un bombardement à Kharkiv. © Radio France / Jérémy Tuil

L’armée russe est aux portes de la ville. Oleh, physique de poids-lourds, tenue militaire de camouflage, plisse les yeux face au soleil, dans un froid glacial. Les températures sont encore nettement en dessous de zéro dans cette région de l’est, à 40 kilomètres de la frontière russe.

Ce colosse des forces de défense territoriale, kalachnikov en bandoulière, nous guide dans un bâtiment dévasté du nord de la ville où s’est déroulée l’une des principales batailles pour défendre la ville. "Ma fille était dans cette école" raconte-t-il. "Par ici, il y a eu une percée russe, et des Russes se sont installés dans cette école. On les a virés, il y a eu une bataille terrible. Puis un incendie a tout détruit."

Ils ont bombardé la ville, les zones résidentielles. Dans mon quartier en périphérie, ils ont encore bombardé une maison hier Comment qualifier ça ? La moitié de la ville est en ruines.

Une voiture sous les décombres à Kharkiv. © Radio France / Jérémy Tuil

"C’est le chaos, la barbarie"

Oleh et son collègue Maksim, remontent dans leur voiture, non pas un véhicule militaire mais une petite citadine noire sale et fatiguée. Direction Saltivka, quartier du nord-est pilonné par l’armée russe. Chaque jour, ce secteur subit les tirs d’artillerie de l’ennemi. Hier, une roquette est tombée sur un centre commercial. Le marché adjacent a aussi été pris pour cible. Il s’est embrasé. Tout est parti en fumée.

Maksim, un soldat ukrainien, à Kharkiv. © Radio France / Jeremy Tuil

Une forte odeur de plastique brûlé règne encore sur place. Tous les stands sont dévastés. Maksim, barbe rousse, des yeux clairs, se tourne vers les immeubles hauts qui dominent le quartier : "Dans ces immeubles que l’on voit, c’est sûr qu’il n’y a personne car les tanks russes étaient là-bas récemment. Parfois les Russes s’approchent, tirent et s’en vont. C’est le chaos, la barbarie. Ce sont des barbares. Il n’y a pas d’autres mots."

C’est peu probable qu’ils reculent. Ils sont sans doute en train d’amasser plus de troupes, plus d’armes, pour lancer de nouvelles opérations.

"Près d’ici, à un kilomètre à peine, c’est détruit à 80%" précise le grand gaillard. "Nous contrôlons nos territoires autant que possible. Mais nous n’avons pas autant d’armes qu’eux. Si nous en avions plus, nous pourrions lancer des contre-offensives."

Les tirs d’artillerie s’intensifient. Une salve de roquettes vient d’être tirée. Il faut vite repartir vers le sud. Sur la route, Oleh et Maksim s’arrêtent à Barabashova, un immense marché parti en fumée la semaine dernière après un incendie déclenché par une frappe russe.

Travailler avec le bruit des bombes

Dans les allées sinistrées par le feu, Wladimir tente de sauver un peu de marchandises. "Je vends de la vaisselle, des assiettes, des tasses… C’est le résultat d’un bombardement, il ne reste presque rien. Et je n’ai pas qu’un stand ici, j’en ai six. Ils ont tous brûlé. Ils veulent nous terroriser, nous les citoyens de Kharkiv." Wladimir laisse éclater sa colère : "Ils prennent pour cible les zones résidentielles. Ils ne s’attaquent jamais aux sites militaires."

Son amie Victoria est venue l’aider à trier les monceaux de vaisselle brisée dont Wladimir espère sortir une tasse ou un bol intact : "Je ne veux pas partir. C’est ma maison, mon pays. Où irais-je ? Je veux que ces Russes foutent le camp. Je n’irais nulle part." Elle poursuit : "Je suis travailleuse médicale, je vais au travail sous les bombes tous les jours, dans un hôpital psychiatrique. Vous imaginez nos patients ? Ils sont terrifiés par les bombardements."