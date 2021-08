Vous ne les verrez pas forcément mais ils vont faire la campagne Nous vous faisons découvrir les femmes et les hommes qui vont travailler dans l'ombre des candidats à la présidentielle de 2022. Ce matin, qui peut influencer le candidat Europe Ecologie - Les Verts ?

Jannick Jadot, Sandrine Rousseau, Delphine Batho et Eric Piolle, quatre des cinq candidats à la primaire d'EELV (il manque Jean-Marc Governatori) © AFP / Geoffroy Van Der Hasselt

"Un véritable think-tank il n'y a pas chez les Verts, il y a une fondation écologique, mais c'est déconnecté des candidats." Daniel Cohn-Bendit reconnaît qu'il n'y a pas ou peu de structures au sein du parti.

C'est une spécificité, d'Europe Écologie - Les Verts : chaque candidat se lance toujours avec son propre réseau, un réseau personnel – une toute petite équipe – quel que soit d'ailleurs, l'élection à laquelle il se présente. Seulement est-ce suffisant pour une présidentielle ? Et surtout, est-ce suffisant face aux enjeux écologiques du moment ? Qui réfléchit vraiment ? Qui structure les idées au sein même du parti ?

Devant l'ampleur des solutions à trouver aujourd'hui, l'éternel écologiste, l'ancien député européen Daniel Cohn-Bendit, reconnaît que le niveau de réflexion n'est probablement pas le bon. "Moi, quand je faisais campagne, je disais 'un parti traditionnel, il a un programme, il dit "Votez pour nous et tout ira bien"'. Et les verts, s'ils sont sincères diront "votez pour nous. Et tout sera très compliqué" parce que la transition écologique nécessite des évolutions de la société, et ce n'est pas facile. Et ce qui me manque, pour l'instant, c'est justement cette réflexion des Verts et c'est pour ça que je ne suis pas très optimiste.

Pourtant, jamais, il n'y a eu autant d'idées, autant d'intellectuels, de maisons d'éditions, de thèses, de centres de recherches qui se sont intéressés à ces sujets ! Autrement dit, jamais "l'écologie politique" ne s'est aussi bien portée... Elle est aujourd'hui – clairement – l'espace où fourmillent le plus de concepts, le plus d'innovations. Mais rien n'est publié par Europe Écologie - Les Verts, et surtout, rien n'est méthodiquement organisé.

Pourquoi ? Qui ne veut pas ?

Pour le spécialiste de l'écologie politique, Erwan Lecoeur "Il faut regarder ce qui s'est passé au moment des municipales et des régionales. Il y a eu très peu d'investissements des intellectuels, des fonctionnaires et de tout un tas de milieux sociaux qui se sont très peu investis autour et à côté des écologistes. Ces groupes là ils font d'une certaine façon un peu comme les Français : ils s'abstiennent et donc les écologistes arrivent à un moment de l'histoire politique qui n'est pas le meilleur pour rassembler tous ceux qui pourrait les aider à prendre le pouvoir et surtout à l'exercer."

C'est vrai que dans les années 80, au tout début du parti des Verts, il y avait des intellectuels, à l'intérieur même du mouvement. Aujourd'hui, ils restent donc – volontairement – en dehors du parti. Mais ce n'est pas tout : ils ne sont pas non plus, très sollicités, par les politiques.

C'est le cas du documentariste Cyril Dion. À 9 mois de l'élection présidentielle, celui qui a été l'un des garants de la Convention Citoyenne, n'a été – pour l'instant – appelé par aucun des futurs candidats écologistes. "Ce que je vois dans leur programme, c'est quelque chose qui reste flou. Je trouve que ça n'a pas la précision nécessaire pour nous permettre de voir comment cette transition pourrait s'opérer. Moi, j'encouragerait les personnes qui pourraient se présenter, à beaucoup plus travailler leur copie et à proposer un récit de l'avenir. Il faut des données, mais il faut aussi une histoire à raconter, une vision. Sinon, là encore, comment faire la différence avec les candidats traditionnels ?"

Une vision de l'écologie. Daniel Cohn-Bendit parle plutôt d'une intuition, parce qu'un politique, explique l'ancien écologiste, doit rester un politique. "Quelqu'un qui doit avoir évidemment un background intellectuel. Mais ça ne passe que s'il y a une intuition politique et une capacité de rentrer en dialogue avec la société, pas de lui asséner des vérités. Et puis, à la fin, il faut être sympa."

Qui, à Europe Écologie - Les Verts, remplit les conditions du profil qui vient d'être dessiné ? Qui pourrait être le candidat ou la candidate idéale ?

Saura-t-il, saura-t-elle surtout élargir son horizon, avoir une large équipe. Accepter d'être influencé pour réussir à rassembler ?