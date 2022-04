Le chef de l'État est arrivé largement en tête dimanche soir dans plusieurs communes de Bretagne, comme à Auray, commune de 14.000 habitants dans le golfe du Morbihan.

Henry, Denise et Patrick, militants LREM à Auray. © Radio France / Hajera Mohammad

C'est à la terrasse d'un café en plein cœur d'Auray qu'ils célèbrent la victoire. Autour de la table, trois électeurs d'Emmanuel Macron, trois militants de La République en marche. "On est ravis et soulagés" sourit Henry, 41 ans, employé de banque. "Ravis car les résultats sont très favorables pour Emmanuel Macron et soulagé car comme la plupart des Français on a vu une appréhension par rapport à la montée du RN."

Macron, président légitime

70% des voix pour Emmanuel Macron, 30% pour Marine Le Pen dimanche à Auray. Avec un tel écart, Denise et Patrick ont du mal à comprendre ce qui remettent en cause la légitimité du président réélu sous prétexte d'une forte abstention. "C’est le jeu de la démocratie. J’ai du mal à comprendre qu’on n’accepte pas les résultats de l’élection" affirme Patrick. "Il y a un côté mauvais perdant" ajoute Denise.

Un peu plus bas dans la rue, on croise Marie, 77 ans, tout sourire, très détendue, elle sort du salon de massage. Cette ancienne comptable avait voté Macron il y a cinq ans et lui a redonné sa voix, convaincue par le quinquennat qui vient de s'écouler : "Au niveau des impôts, j’estime qu’il nous a fait baisser nos impôts avec la fin de la taxe d’habitation. Il a donné beaucoup vis-à-vis du Covid. Il a du courage de se représenter."

Cap sur les législatives

À bord de son camion, Isabelle vend des crêpes et des galettes sur le marché. Cette écologiste dans l'âme a voté elle aussi Emmanuel Macron, mais pour faire barrage à l'extrême droite. "J'ai fait le job" dit-elle, au Président de faire le sien : "J’espère qu’il va prendre en compte l’impact écologique qu’il y a sur la planète. Que ce ne soit pas juste des mots, mais des actes."

"Ce vote m'oblige" a déclaré Emmanuel Macron lors de son discours dimanche soir sur le Champ-de-Mars. Henry veut y croire : "Ces cinq années de plus vont lui permettre de montrer ce qu’il n’a pas eu le temps de faire."

Quant aux élections législatives en juin, ce militant le sait que la partie est loin d'être gagné. Le président sortant est arrivé en tête lors de cette présidentielle à Auray et dans le département, certes, mais il fait moins bien qu'il y a cinq ans, alors que Marine le Pen progresse dans cette ville dirigée par une maire écologiste.