"Nous devons lancer la campagne des semis, c’est crucial pour notre vie, pour notre futur", lançait mi-mars le président Volodymir Zelinsky. Un enjeu évidemment crucial dans le plus grand pays agricole d’Europe qui nourrit 400 000 personnes dans le monde.

Gricha dans son tracteur © Radio France / Jérôme Jadot

Avec le soleil du printemps, depuis quelques jours, les tracteurs ont retrouvé les champs, parfois entre un check point et une batterie de lance-roquette. Dans un nuage de poussière, Gricha sillonne une immense parcelle à la terre très noire à une 40n de km d’Odessa. "On est en train de semer du lin. On fait aussi des lentilles et du millet. On a repris le travail mi-mars, on a mis les engrais. La guerre, c’est la guerre. Mais il faut bien manger", lance t-il.

La guerre et son lot de problèmes

Principal défi pour l’exploitation agricole de Gricha : trouver du carburant. Son employeur se démène chaque jour pour réunir les près de 2000 litres nécessaires à alimenter quotidiennement 4 tracteurs.

Dans sa ferme plus modeste du village voisin de Perchotravneve, Serguy avait pu remplir sa cuve cet automne :

Bien sûr que la guerre a apporté des problèmes. On a du mal à trouver des herbicides et on ne sait pas combien ça va coûter. Pour les engrais, on a déjà payé deux fois plus cher"

La main d’œuvre est là. Les agriculteurs (un actif sur six en Ukraine) sont exemptés de mobilisation. Mais pour le maire du village Vassyl Khmilenko, qui est également propriétaire terrien, tout est encore incertain : "On est inquiet, comme tout le monde… Les roquettes volent, les bombes explosent. Mais bon, on investit, on sème, et on espère que cette guerre va finir, pour pouvoir récolter. La question n’est plus de savoir si c’est rentable ou pas. Il faut juste nourrir la population et éviter la famine".

Gricha, ouvrier agricole d'une importante exploitation au nord-est d'Odessa © Radio France / Jérôme Jadot

Conséquences des combats

A 500 km de là, dans la région de Dnipro, chez Demetra Agro, l'un des dix plus grands semenciers d’Ukraine, les graines sont prêtes à être mises en terre : "Là c’est l’orge, on va le semer début avril. Et là le maïs, ce sera fin avril.**

Pour Roslan Yaroshenko, et son directeur Guennadi Smolniuk, les conséquences des combats sont déjà perceptibles : "On a eu moins de commandes dans certains endroits touchés par les opérations militaires. C’est impossible d’y transporter les semences. La baisse est d’environ 20%. Et pour les autres clients, on a fait des facilités de paiement. Les agriculteurs nous paieront quand ils auront récolté".

Selon le gouvernement ukrainien, la guerre risque d’amputer d’un tiers les surfaces cultivées. Mais il n’y a pas de péril alimentaire interne imminent aux yeux de Vladislav Tchertchel, qui dirige l’Institut de la culture du grain à Dnipro :

"Sur 106 millions de tonnes de céréales, légumineuses et oléagineux récoltés l’an dernier, il en reste la moitié dans des entrepôts en Ukraine. Cela correspond à 3 ans de consommation nationale. Mais certains stocks ont déjà été saisis par les russes dans les territoires qu’ils occupent, notamment à Berdiansk."

Guennadi Smolniuk, fondateur du groupe semencier Demetra Agro © Radio France / Jérôme Jadot

Blocage russe

On arrive au terminal des grains du port d’Odessa. Ces stocks de céréales, ils sont autour de nous dans des immenses silos métallique. Mais ici tout est à l’arrêt. Les longs bras mécaniques pour charger les bateau sont immobiles. En face sur la mer noire les navires de guerre russe maintiennent le blocus.

Vadim Tereschuk, vice-président de la commission des affaires économiques de la ville d’Odessa : "Mais la Marine russe bloque tout. Trois bateaux de commerce ont même été bombardés, et on ne peut pas exporter par train, il n’y a pas les capacités. Si la guerre se poursuit encore un mois ou deux… ce sera une catastrophe alimentaire pour le monde." Et un coup dur pour l’Ukraine qui doit financer sa guerre. Les exportations de produits agro-alimentaires lui ont rapporté l’an passé 25 milliards d’euros, soit 15% de la richesse nationale.