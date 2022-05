Passer des heures avec Elisabeth II, pour faire son portrait : une centaine de peintres l'ont fait pendant les 70 ans du règne de la monarque britannique. Une expérience intimidante face à une reine joueuse, un tableau qui change toute une carrière.

Les portraits de la Reine sont régulièrement exposés et attirent la foule, passionnée par sa monarque comme ici à la Mall Gallery. © Radio France / Richard Place

"Vous ne peindrez jamais personne d’aussi célèbre. Tout le monde aura son avis sur le résultat, bon ou mauvais. Tout le monde devient un peu fou dès que ça concerne la Reine." Le stress, immense, le crâne douloureux, l’estomac qui gargouille. Antony Williams se souviendra toute sa vie de ce moment où il installait son matériel sur l’épaisse moquette du palais de Buckingham, pour la 1ère fois. À 30 ans seulement, il vient d’être choisi pour peindre la Reine. Nous sommes en 1996. La panique l'envahit. "J’attendais la Reine et j’ai vu une meute de corgis entrer dans la pièce. J’ai cru qu’ils allaient m’attaquer", raconte-t-il.

Les chiens de sa majesté ne l’ont pas mordu et la reine a fini par arriver quelques minutes plus tard. Au total, il aura droit à sept séances d’une heure avec elle.

"Pouvez-vous demander à sa majesté de s'asseoir de cette manière ?"

"La Reine était très bavarde, très active. Elle était agitée par moments, une cible mouvante. Je ne savais pas trop quoi faire parce que je n’avais pas été briefé avant le rendez-vous sur la manière dont je devais m’adresser à elle. C’était délicat. Alors j’ai demandé à son secrétaire particulier qui était dans la pièce : 'Pouvez-vous demander à sa majesté de s’asseoir de cette manière ?'"

Antony Williams dit ne plus se souvenir de la teneur de leurs échanges mais décrit une reine vive et pleine d’humour. Il ne saura en revanche jamais ce qu’elle pense de son tableau. Aucun retour du Palais.

Antony Williams devant le portrait de la Reine qu'il a peint en 1996 © Radio France / Richard Place

Il a dû composer avec la fureur de certains tabloïds et de leurs lecteurs. Très attachés à la reine, ces journaux populaires lui reprochaient de l’avoir vieillie et d’avoir peint des doigts boudinés.

La toile est aujourd’hui exposée à Mall Galleries, à quelques centaines de mètres de Buckingham et Sybille ne l’aime pas beaucoup. Cette Anglaise, fan de peinture et de sa monarque, passe de longues minutes devant la douzaine de portraits royaux accrochés aux murs. "J’ai des sensations assez fortes face aux portraits de la Reine. Ici, il n’y en a que deux qui la représentent vraiment. Les autres sont des illustrations talentueuses d’une dame gracieuse mais ce n’est pas la Reine."

Celle qui lui plaît le plus est l’œuvre de Miriam Escofet. Un portrait très réaliste terminé il y a deux ans, peint pendant le confinement après deux rendez-vous d’une heure chacun au château de Windsor.

Pas de thé dans la tasse

L’artiste dit qu’elle n’a reçu aucune directive. Finalement, les contraintes elle se les est fixées elle-même. "C’est dommage mais c’est inévitable. Il y a tellement de pression. C’est une opportunité unique de briller en tant qu’artiste."

Miriam Escofet devant "sa" Elisabeth II, elle l'a peinte pendant le premier confinement après deux rendez-vous d'une heure avec la monarque © Radio France / Richard Place

Son œuvre est très détaillée. On y voit Elisabeth II vêtue d’une robe verte, assise dans un fauteuil doré. L’artiste reconnaît avoir été impressionnée par son modèle : "elle dégage quelque chose", dit-elle. "Elle irradie. Tout en étant très accessible et souriante". Reine d’Angleterre et du "small talk", c’est-à-dire le bavardage, sans froisser, sans aborder de sujet qui fâche. Miriam Escofet n’en dira pas plus sur leurs discussions. "Je ne peux pas". Confidentialité des échanges, elle s’y est engagée.

"La seule chose que je peux dire s’est passée au moment de dévoiler le tableau : je lui expliquais tout et j’étais très fière de petits détails, de cette tasse sur laquelle j’avais peint des animaux. Je me sentais très maline. Et d’un coup elle dit 'Oui mais il n’y a pas thé dans la tasse'. Elle a dit ça de manière très amusante."

Ce portrait marque sa carrière forcément et lui a valu des dizaines d’interviews dans le monde. Ce qui ne lui arrivera plus, elle le sait. Elle a peint un personnage historique, de son vivant.