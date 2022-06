Elizabeth II a 96 ans et célèbre son dernier jubilé. Son fils aîné, Charles, devra ensuite lui succéder mais la monarchie entrera forcément dans une zone de turbulences.

"Faîtes qu'Elizabeth soit la dernière" Republic met des affiches dans tout le pays pour sensibiliser la population à la fin de la monarchie © Radio France / Richard Place

"Faites qu'Elizabeth soit la dernière". Les grandes lettres blanches s’étalent sur fond rouge dans un panneau d’affichage avec un hashtag : abolir la monarchie. 3 hommes en photo : Les Princes Charles, William et Andrew. C’est l’œuvre d’un groupe baptisé Republic dirigé par Graham Smith. "Le message c’est : que vous aimiez la reine ou pas, ce n’est plus la question. La question est qu’est ce qui se passe après ? Et ce qui arrive n’est pas particulièrement enthousiasmant et même franchement problématique. Charles, c’est quelqu’un qui aime interférer, donner son avis. William marche dans ses pas. Et Andrew continue d’être une tache sur la monarchie et le pays. Il est temps de se demander, que se passe-t-il après ?"

Graham Smith dirige le groupe Republic dont les idées sont de plus en plus partagées, en particulier chez les moins de 25 ans. © Radio France / Richard Place

Malin, il ne s’en prend pas à la reine, adulée ici. Mais à ses fils et petits-fils, moins appréciés. En particulier Andrew, désormais détesté, depuis les accusations de viols sur mineure aux Etats-Unis. Affaire pour laquelle il n’y aura pas de procès après une transaction financière de plusieurs millions.

Reste Charles, 73 ans, le successeur désigné, qui a remplacé sa mère il y a trois semaines au très cérémonieux discours du trône devant le Parlement. Si sa popularité est remontée depuis 30 ans et son mariage tumultueux avec Diana, sa personnalité inquiète les sujets. Elisabeth II est appréciée parce qu’elle reste à sa place. Ce n’est pas le cas de son fils aîné, souligne le Pr Ed Owens, historien de la monarchie.

Charles l'interventionniste et l'impeccable William

"Charles a envoyé des lettres à des fonctionnaires, à des politiciens et d’autres gens haut placés pour faire pression sur eux pour qu’il fasse ce qu’il demande. Il ne peut pas agir de la sorte en tant que monarque constitutionnel britannique. Ça conduirait à une crise constitutionnelle et à se poser de grandes questions sur sa capacité à tenir ce rôle."

Pendant ce temps, son fils, William, joue une partition impeccable. Appelé à succéder à son père, il affiche sa petite famille modèle, Kate, épouse souriante et leurs 3 enfants. Toujours très poli. Hormis un combat pour l’environnement et contre le réchauffement climatique, il ne donne son avis sur rien. Et la population adore ça.

Dans les bureaux de Yougov, Tanya Abraham mesure la popularité de la famille royale et constate la supériorité de William sur son père, Charles © Radio France / Richard Place

"Beaucoup préfèrent le Prince William. On le voit non seulement à leur cote de popularité mais aussi quand on pose la question directement : qui selon vous doit succéder à la Reine ? La majorité des sondés disent le Prince William plutôt que Charles."

Des courbes embarrassantes pour le palais royal même si, selon Marc Roche, ce n’est pas un hasard. Il faut même y voir la main de la Reine, d’après l’auteur du livre "Les Borgia à Buckingham". "La Reine a formaté son petit-fils William à son image, c’est-à-dire conventionnel, traditionnel. Tous les week-ends, lorsque William était en pensionnat à Eton, il se rendait au château de Windsor qui est adjacent pour déjeuner avec sa grand-mère qui, dans ces moments-là, lui a enseigné toutes les arcanes de son futur métier de roi."

60% des britanniques veulent que la monarchie continue, un soutien qui tombe à 30% chez les moins de 25 ans, 30% réclamant une République et les autres s’en moquent, royalement.