En Chine, le nombre de personnes obèses est en train de dépasser celui des États-Unis. Un véritable problème de santé publique, conséquence directe du boom économique que le géant asiatique connait depuis les années 1980.

En Chine, 15 % des élèves du primaire et du secondaire sont désormais considérés comme obèses. © AFP / Zhang Yanhui/Xinhua News Agency

Il y a foule en ce début d’après-midi dans ce KFC du centre-ville de Pékin, l’un des très nombreux fast-foods de la capitale. En quarante ans, leur nombre a explosé partout en Chine et les clients ne sont pas forcément conscients du risque pour leur santé.

De mon point de vue, les fast-foods ne constituent pas un facteur important d'obésité. j'y mange presque tous les jours. Il y a beaucoup de consommateurs comme moi qui viennent ici de tous âges, au petit-déjeuner, à midi et le soir. Je suis en surpoids, mais je ne suis pas obèse.

Ces adeptes des fast-food, on les retrouve à quelques kilomètres de là, dans la salle d’attente du professeur Zhang Zhongtao, l’un des grands spécialistes chinois du traitement de l’obésité. Son cabinet, à l’Hôpital de l’amitié de Pékin, voit défiler chaque jours des dizaines de patients, comme Kai ce chauffeur de bus de 33 ans qui est loin d’être un cas isolé. "J'étais extraordinairement gros lorsque je suis venu voir le médecin", explique-t-il. "Je pesais 178 kg. J’étais presque en danger de mort. Je n'avais pas dormi allongé depuis un an, je devais rester assis tout le temps. Tout ça à cause du manque d’exercice et de ma nourriture. Longtemps j’ai beaucoup mangé, une alimentation très riche en calories. Je pouvais manger à de nombreuses reprises dans la journée, et aussi boire beaucoup d’alcool."

Un KFC du centre ville de Pékin, l’un des très nombreux fast-foods de la capitale chinoise. © AFP / LUO XIN / XINHUA / XINHUA

La Chine est passé en quatre décennies du statut de pays pauvre à celui de deuxième puissance économique mondiale. Les Chinois ont délaissé la cuisine traditionnelle au profit de la nourriture à l’occidentale, et, pour le professeur Zhang, l’obésité est une conséquence directe de cette évolution.

Au cours des quarante dernières années, le niveau et la qualité de vie du peuple chinois ont fortement augmenté, avec de plus en plus de choix de nourriture. Les fast-foods occidentaux ont aussi commencé à faire leur entrée en Chine. Les enfants nés dans des années 1980 ont rapidement adopté ce que l'on appelle ici "malbouffe".

"Maintenant, les fast-foods sont de plus en plus nombreux. Le résultat, c’est que La proportion des personnes en surpoids et obèses n'a pas cessé d'augmenter, année après année, et de façon constante. Nous avons constaté ça depuis 2000, date à laquelle nous avons commencé à compter les personnes obèses en Chine."

Changements sociétaux

Les enfants sont très touchés. Selon les prévisions, en 2030, 62 millions de Chinois âgés de 6 à 17 souffriront d’obésité. Là aussi, le développement de la Chine a joué de manière défavorable, comme le constate cette jeune maman de 28 ans.

"Les enfants d’aujourd’hui sont beaucoup plus gros que lorsque nous à leur âge. Ils mangent davantage et font moins de sport. Quand j’étais petite, il n’y avait pas beaucoup de produits électroniques. La plupart du temps, on s’amusait à l’extérieur. Aujourd’hui, les enfants sont accros aux jeux. Et puis il y a les conséquences de l’enfant unique à la maison : on leur laisse manger ce qu’ils veulent sans restrictions et sans contrôle."

Dans une société chinoise où la compétition est de plus en plus rude dans le monde du travail, le stress du quotidien est aussi un facteur déterminant. Le docteur Li Mengyi, gastro-entérologue dans le service du professeur Zhang, estime que "les gens sont de plus en plus sous pression dans leur métier et ont de plus en plus de problèmes psychologiques".

Or, poursuit-il, "les patients touchés par l’anxiété et la dépression souffrent souvent aussi de problèmes d'obésité ». Autre facteur aggravant, note le docteur Li Mengyi, « la vie sédentaire est devenue majoritaire en Chine : beaucoup de travail intellectuel et de moins en moins de travail physique, ça peut expliquer l’obésité".

Prise de conscience

Comme dans les pays occidentaux, la Chine a commencé à pratiquer il y a une dizaine d’années les opérations chirurgicales pour traiter l’obésité. 20 000 par an désormais, avec des résultats plutôt positifs, comme pour Kai, le chauffeur de bus.

"L’opération a tout changé pour moi. Trois mois après, j’ai perdu 60 kg. Aujourd’hui, je fais du sport, je suis un régime alimentaire. Au total, depuis un an, j’ai perdu 90 kg. Je ne peux pas dire que mon hypertension a disparu, mais elle sous contrôle et stable. Désormais, Je mange des repas plus légers. Je me couche tôt et me lève tôt tous les jours et je fais de l’exercice."

Une prise de conscience est peu à peu en train de s’opérer sur les habitudes alimentaires, avec notamment l’apparition de produits bio dans les supermarchés, même si, pour le moment, le coût reste très élevé et seules les couches aisées de la population peuvent en bénéficier.