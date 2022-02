Une autre maison de retraite est-elle possible ? Au Danemark, 95% des maisons de retraite sont publiques, la loi encadre strictement leur gestion. Le pays, champion de l'État providence, passe pour une nation exemplaire en matière de "grand âge".

Un résident en train de cuisiner dans la maison de retraite Plejecenter Skovehuset, à Hillerod. © AFP / Thibault Savary

Il y a trois ans, Nelly et son époux ont dû, selon ses mots, dire adieu à leur grande maison avec jardin. Le Danemark privilégie le maintien à domicile. Mais lorsque l'état physique ou mental ne le permet plus, les municipalités, qui ont la gestion des maison de retraite, ont le devoir de trouver une place. La Ville de Copenhague leur a donc proposé un appartement avec chambre dans la maison de retraite Sølund, en plein centre de la capitale. Un appartement dans lequel le couple a apporté une partie de ses meubles, livres et tableaux. Ses souvenirs en somme pour recréer un environnement familier. C'est la norme au Danemark.

Une résidente de la maison de retraite Sølund à Copenhague © Radio France / Marie-Pierre Vérot

"Je suis tellement heureuse ici", s'exclame Nelly en nous accueillant. Dans cet appartement, le le couple a apporté une partie de ses meubles, livres et tableaux. Ses souvenirs en somme pour recréer un environnement familier. C'est la norme au Danemark. Très chic dans son ensemble noir et blanc, Nelly ne tarit pas d'éloge. "Je suis tellement heureuse ici. Tout le monde est si gentil… Et c’est très bon… Ils font de la musique aussi. Alors je suis bien".

Une résidente de la maison de retraite Sølund à Copenhague © Radio France / Marie-Pierre Vérot

Thérapie musicale

Un concert était justement organisé cet après-midi là, à l'étage du réfectoire. La musique fait partie de la thérapie quotidienne. Le matin lors de la toilette pour réveiller en douceur ou stimuler, l'après-midi on l'écoute dans la salle ou depuis son lit, il suffit d'ouvrir la porte de sa chambre. Chacune meublée différemment : nous sommes loin d'une ambiance maison de retraite.

Un concert organisé pour les résidents de la maison de retraite Sølund à Copenhague, en février 2022 © Radio France / Marie-Pierre Vérot

Camilla est thérapeute musicale. "En fait, explique-elle, c’est une idée que nous avons eu avec la pandémie de Covid. Les gens étaient tellement isolés… Normalement nous nous rassemblons dans la salle du bas pour de grands concerts, des événements musicaux, mais j’ai réalisé que nous pouvions emmener tous ces événements jusqu’aux résidents, tout à côté de leurs chambres".

Camilla est thérapeute musicale à la maison de retraite Solund à Copenhague © Radio France / Marie-Pierre Vérot

Et c’est plus efficace d’un point de vue thérapeutique lorsque l’on travaille avec la musique qui monte ainsi… et que les résidents peuvent rester dans leurs chambres voire dans leurs lits. Ils peuvent entendre ce qui se passe sans avoir à faire l’effort d’aller vers autres.

Mais Il n'y a pas que la musique. Sur un grand tableau, Ditte Andersen, responsable des activités a inscrit le programme de chaque jour : lectures, débats, films, bingo, club pour les messieurs avec une pinte autour du billard... Car ici, on sert de l'alcool.

Ditte Andersen, responsable des activités à la maison de retraite Sølund à Copenhague © Radio France / Marie-Pierre Vérot

'Ils ont le droit de boire un verre de vin, un petit porto après le café, une bière au dîner. S’il y a un concert le soir ou dans l’après-midi nous servons souvent un petit cidre. Pas forcément très alcoolisé, mais nous servons de l’alcool ici.'

Des inspections surprise

Ce n'est pas parce que l'on vieillit qu'il faut arrêter de vivre, répète chacun.

La maison de retraite Sølund dans le centre de Copenhague © Radio France / Marie-Pierre Vérot

Les ateliers sont souvent animés par des bénévoles qui viennent de l'extérieur. Ces échanges, tout comme les inspections surprise, font partie du contrat passé par l'État avec les collectivités et les maisons de retraite. C'est même une obligation, nous explique Rikke Søby, gestionnaire de l'établissement.

"L’appel à des volontaires, cela fait partie de la stratégie politique. Ils sont très stricts sur le fait qu’ils ne doivent pas effectuer des tâches qui incombent au personnel professionnel, ils ne doivent pas prendre notre travail mais ils sont une aide, afin d’améliorer la vie des pensionnaires au quotidien."

Le Danemark prend soin de ses aînés © Radio France / Marie-Pierre Vérot

L’idée, c’est que les résidents sentent qu’ils font partie d’un quartier, qu’ils font partie de la ville. C’est comme un pont construit entre la société à l’extérieur et la solitude qui règne parfois dans les maisons de retraite.

Prendre soin des gens et faire en sorte que l’on fasse tous partie de la société, c’est une valeur danoise.

Un modèle public, très contrôlé, financé par l'État grâce à l'impôt, et cette attention à chacun qui est la marque de la société : voilà quelques uns des ingrédients du succès danois.