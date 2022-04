Le feuilleton de la France, épisode 25 - L'image de la préfecture du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, prise pour cible en 2018 par des gilets jaunes, est une des plus marquantes du quinquennat d'Emmanuel Macron. Certains d'entre eux sont prêts à tout pour faire "barrage" au président sortant.

Préfecture du Puy-en-Velay en Haute-Loire © Radio France / Hajera Mohammad

Vandalisée, en partie incendiée alors que des fonctionnaires se trouvaient à l'intérieur, les bâtiments de la préfecture du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, ont été pris pour cible fin 2018 par des Gilets Jaunes. Certains d'entre eux sont prêts à tout pour faire "barrage" au président sortant lors du second tour de l'élection présidentielle.

"C'était lunaire"

En 2018, Céline Suchon, chargée de mission sur le handicap et militante de la CGT, travaillait au deuxième étage de l'annexe de la préfecture visée par des cocktails molotov ce soir du 1er décembre. Elle se rappelle le retour au bureau deux jours plus tard : "C'était lunaire parce qu'il y avait de la poussière partout, c'était très sombre, une ambiance étouffante et puis il y avait ce silence de cathédrale".

Au Puy-en-Velay, commune de 19 000 habitants, on avait rarement vu un tel déchaînement de violence : "C'était étonnant effectivement de voir cette colère s'exprimer de cette façon. Sur le moment, on était nombreux à se demander 'Comment ça va finir tout ça ? Qu'est-ce qui est en train de basculer dans notre société ?".

L'annexe de la préfecture, incendiée, a été remise en état. © Radio France / Hajera Mohammad

Voter contre Macron à tout prix

Jérôme Batret et Michel Arnal, étaient présents ce samedi soir, parmi les manifestants. Trois ans et demi plus tard, hors de question de condamner cet incendie de la préfecture, pour les deux hommes, toujours gilets jaunes "dans l'âme". "Je suis paysan, je pars du principe qu'on récolte ce que l'on sème. A ce moment-là, Macron a tellement peu respecté les gens que ça a fait péter les plombs à tout le monde", affirme Jérôme. Puis, il y a "la répression policière" à laquelle les deux hommes ont assisté alors qu'ils défilaient chaque samedi.

Michel, qui a voté Marine Le Pen au premier tour l'élection présidentielle, le 10 avril, remettra le même bulletin ce dimanche, séduit par les propositions de la candidate pour le pouvoir d'achat. Jérôme Batret lui avait choisi Jean Lassalle "plus rassembleur, plus honnête" que les autres candidats mais cette fois-ci, il votera également pour la candidate du Rassemblement national, "sans état d'âme", précise cet agriculteur, "et j'espère qu'elle passera et que Macron dégagera".

Jérôme Batret et Michel Arnal, gilets jaunes du Puy-en-Velay © Radio France / Hajera Mohammad

Mélenchon en tête au premier tour au Puy-en-Velay

Pourtant au Puy-en-Velay, Marine Le Pen n'est arrivée qu'en troisième position, le 10 avril, derrière Emmanuel Macron et derrière Jean-Luc Mélenchon, en tête dans cette ville, fief du LR Laurent Wauquiez.

Jamila a voté pour le candidat de l'Union populaire, Jean-Luc Mélenchon. Cette ancienne gilet jaune, qui fait le ménage et sert des repas dans un Ehpad, suivra la consigne de son candidat du premier tour : tout sauf Le Pen. "Je suis issue de l'immigration, ma mère a une carte de séjour, elle vit dans un HLM et ma mère porte le voile, c'est pas possible Le Pen", explique la trentenaire. "Ce sera soit Macron soit vote blanc, je ne sais pas, je suis perdue, j'attends de voir le débat".

Le débat entre les deux candidats, décisif ?

Le débat entre les deux finalistes de cette présidentielle, ce mercredi soir, sera déterminant pour Jamila qui attend d'être convaincue par le candidat LREM. "Il faut qu'il revienne sur la retraite à 65 ans, c'est pas possible".

Et si finalement, dimanche, elle vote Emmanuel Macron, elle le fera "en fermant les yeux" et surtout en pensant fort au troisième tour : les élections législatives de juin prochain. "Je vais voter pour l'Union populaire et si on arrive à gagner ces élections là, ce sera encore mieux que la présidentielle".