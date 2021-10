C'est sa première prise de parole depuis son arrivée à la tête de la major Sony Music France et après le mouvement #MusicToo. Marie-Anne Robert entend bien participer à donner plus de places aux femmes dans le milieu de la musique.

"Quand on n'a que 10% de femmes à la tête d’entreprises musicales en France eh bien oui, on a un vrai manque de représentativité", déplore Marie-Anne Robert © AFP / Philip FONG

Depuis les mouvements #Meetoo puis #Musictoo ces dernières années, l’industrie musicale semble prendre à bras le corps la question de la représentation des femmes dans le secteur. Au début du mois d’octobre et pour la première fois en France, une femme devient PDG d’une major. Marie-Anne Robert est nommée à la tête de Sony Music France ,envoyant immédiatement un signal fort à toute la profession.

La candidate idéale

A 40 ans, cette femme d’expérience dans le milieu de la musique débute sur un site consacré au Hip Hop puis intègre EMI où elle devient cheffe de projet. C’est en rejoignant le label spécialisé en digital Believe qu’elle devient directrice marketing à seulement 28 ans. Son parcours fait d’elle une candidate idéale pour le groupe Sony qui la propulse à la tête de sa filiale française.

Depuis ses 14 ans, elle s’est toujours vu à la tête d’une major : "J’estime avoir été nommée pour mes qualités personnelles : ma vision sur le digital, mon expérience dans le hip hop plus que pour mon statut de femme mais néanmoins quand on n'a que 10% de femmes à la tête d’entreprises musicales en France, eh bien oui, on a un vrai manque de représentativité. Plus notre industrie musicale sera inclusive et diverse plus elle sera créative et puissante".

Faire naître des modèles féminins

Il y’a 4 ans, la FELIN (Fédération Nationale des Labels et Distributeurs Indépendants) lance le programme MEWEM (Mentoring Program for Women Entrepreneurs in Music Industry). Objectif : mettre en relation des femmes souvent dirigeantes dans la musique avec de jeunes entrepreneuses pour accélérer des carrières. La PDG de Sony music France fait partie de ce dispositif et compte bien aider les jeunes entrepreneuses à gagner en assurance et en confiance : "Ces jeunes femmes sont très créatives. Elles ont un nouveau regard sur le monde." Elles doivent en revanche faire face à un problème : "Elles manquent de confiance en elles, elles se ferment des portes et elles n’osent pas assez donc moi je me considère comme un accélérateur, je vais leur permettre de gagner du temps."

"Souvent quand on me demande quelles sont les femmes qui sont des exemples à suivre, je trouve qu’il n’y pas de grands modèles internationaux de réussite dans la musique. A nous de les construire ensemble !"

15% d'artistes femmes à la SACEM

La question de la place des femmes dans l’industrie est clairement devenu un enjeu stratégique. Mais ces dernières sont toujours largement minoritaires dans le secteur. Un constat que fait Marie-Anne Robert fraîchement nommée à la tête de Sony music France : "Les choses progressent mais il y a encore du chemin à parcourir. Nous sommes 60% de femmes étudiantes en musique, mais uniquement 35% de femmes de plus de 40 ans dans les entreprises de musique. Il n’y que 15% d’artistes femmes à la SACEM donc oui c’est un monde plus masculin que féminin mais les choses sont en train de changer et de se rééquilibrer pour une industrie plus inclusive donc je suis assez optimiste sur le sujet."