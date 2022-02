Les Béninois peuvent désormais admirer, au palais présidentiel de la Marina à Cotonou, les objets du trésor d'Abomey, restitués au Bénin après 130 années passés dans les musées français. Une grande fierté pour la population.

De nombreux Béninois viennent découvrir les objets de l'exposition "Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation", à Cotonou. © Radio France / Isabel Pasquier

Plus d'un millier de Béninois ont tenu, dimanche dernier, à être les premiers visiteurs de l’exposition "Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation", qui se tient au Palais présidentiel de la Marina à Cotonou. Ils sont venus en famille, en tenue colorée du dimanche pour admirer ces objets du trésor d’Abomey, retenus depuis près de 130 ans dans les musées français. Pour les Béninois, ce n’est pas une simple exposition, c’est l’âme de leurs ancêtres qui leur est rendue.

Dans ce Bénin, terre du vaudou, tous ressentent profondément la dimension sacrée de ces objets : en particulier le trône du roi Ghézo et le totem anthropozoomorphe du dernier roi d’Abomey, le roi Béhanzin, érigé au rang de héros national pour avoir combattu les troupes coloniales françaises dirigées par le colonel Dodds, qui a pillé et mis le feu aux Palais d’Abomey en 1892.

On a la chair de poule quand on rentre ici ! C’est notre histoire.

En tenue traditionnelle, très ému, Jacob est venu du nord du pays pour voir ce trésor : "je suis venu à la rencontre de l’histoire de mon pays, c’est très impressionnant. J’ai un sentiment de fierté, d’une identité retrouvée. Nous découvrons le génie de nos patriarches !"

A ses côtés Richard, devant le trône du Roi Ghézo, n’en croit pas ses yeux : "On a la chair de poule quand on rentre ici ! C’est notre histoire. On tient tellement à ces œuvres, gardées depuis tant d’années en France. Pour nous c’est une grande fierté, un grand honneur". Plus âgé, recueilli, Joël partage le même sentiment : "Le peuple a besoin d’avoir un lien étroit avec son patrimoine. L’émotion que l’on ressent avec ces objets sacrés, c’est tellement fort, tellement puissant, ça permet de revivre notre histoire avec ce qu’on a perdu depuis trop longtemps. C’est quelque chose de sacré".

A Cotonou, l'exposition "Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation", attire la population. © Radio France / Isabel Pasquier

"Cela démontre notre dignité" savoure le roi d’Abomey-Calavi

La scénographie de l’exposition sublime le trésor d’Abomey qui était à l’étroit au Musée du Quai Branly. De nombreux jeunes médiateurs expliquent au public l’histoire et le sens rituels des objets. Les jeunes de Cotonou et de Porto-Novo immortalisent ce moment historique avec des selfies : "Je suis abasourdi, confie Narcisse. Pour aller les voir, il fallait aller à Paris. Et les voir sur la terre de nos ancêtres, c’est partager plein d’émotion et de fierté car je suis devant mes ancêtres !" Dans sa robe en satin bleue, Ayo raconte : "A l’école primaire, j’avais entendu quelques bribes de cette histoire, mais là de voir ces œuvres en vrai c’est une grande fierté".

Dans ce Bénin, ce sont les descendants de la famille royale d'Abomey qui sont venus en premier se prosterner devant les totems de leurs ancêtres. Le roi héritier vient de décéder. Mais d'autres rois cousins sont venus en tenue d’apparat et talismans. Le roi d’Abomey-Calavi est très fier de cette restitution au Bénin, "ça démontre notre dignité et encore plus, la bravoure de nos aïeuls. Mais il y a encore des objets qui doivent revenir, pour notre dignité".

"Nous ne sommes pas dans une démarche vindicative"

Aujourd’hui, environ 3 500 pièces du Bénin sont encore au Musée du Quai Branly. Il y a actuellement des "négociations" entre la France et le Bénin pour "cette saison 2" des restitutions. Si le Bénin ne souhaite pas tout récupérer, il ne capitulera devant certains objets iconiques. "Nous ne sommes pas dans une démarche vindicative, explique Jean-Michel Abimbola, ministre du tourisme et de la culture du Bénin, mais nous avons clairement demandé le Dieu Gû ( Dieu de la guerre dans le panthéon vaudou) qui est au Louvre, la tablette divinatoire de Guedegbe ( chef des oracles du Royaume du Danhomè) et d’autres objets. Il s’agit de se réapproprier ces œuvres pour la dignité de notre peuple".

Ces restitutions (qui nécessitent une loi- cadre car les objets appartiennent aux collections nationales) devraient s’effectuer avant l’ouverture du futur Musée de l’Epopée des Amazones et des rois du Danhomè ( ancien royaume du Dahomey) qui va ouvrir au cœur des Palais d’Abomey fin 2024. Un musée dont l’architecture en brique de terre se conjuguera avec celle des palais.

Cette exposition est la marque d’une volonté politique hyper médiatisée, avec des affiches partout dans les villes, des messages et reportages à la radio et à la télévision nationales. Le choix du Palais présidentiel, exceptionnellement ouvert à la population en est le symbole.

De la restitution au récit national du Bénin

Cette restitution va aussi contribuer à écrire une autre chapitre du récit national du Bénin, pays multi-ethnique aux 100 langues. Ce récit national est porté par la figure héroïque du roi Béhanzin et par l’image des redoutables amazones. Cette armée de jeunes filles sans peur, hyper entrainées au combat et objet de tous les fantasmes de l’imaginaire colonial. Rafi Okefolahan est un jeune plasticien qui a crée un centre culturel ambitieux, "La Grande Place", à Porto-Novo, où il accueille artistes et scolaires : "J’ai été à l’école ici jusqu’en terminale. Je n’étais pas au courant de toute cette histoire. Dans les livres des éditions Nathan on a étudié la 1èreguerre mondiale, l’histoire de Napoléon. On connaît l’histoire de France, mais pas notre propre Histoire. Donc il faut que ces biens intègrent nos livres d’histoire".

L’histoire du Bénin, traversée, meurtrie par la colonisation et la traite négrière est complexe. Dans l'exposition, la traite négrière pratiquée par les rois précédents Béhanzin avec les colonisateurs reste dans l'ombre. Elle sera recontextualisée dans le futur musée de la Mémoire et de l’Esclavage qui ouvrira en 2024 à Ouidah, principal lieu de déportation des esclaves.

34 artistes exposent leurs créations en dialogue avec les objets de la restitution

La scène artistique béninoise fait preuve d’une forte vitalité. Parmi les artistes, Ishola Akpo. Sa grand-mère était une prêtresse vaudou. On le retrouve dans son atelier, d’Abomey-Calavi. Dans des images d’archives, il remplace la tête des rois par celle d’une femme d’aujourd’hui pour dénoncer la disparition des reines, des femmes, les oubliées de l’histoire.

Dans son travail il rend hommage aux amazones contemporaines. "On est dans une société patriarcale, mais j’ai vu ma mère prendre les grandes décisions dans ma famille. Donc en fait je considère que je suis né dans une société matriarcale. Les amazones aujourd’hui, ce sont ces femmes qui vont au marché, ces femmes veuves, seules, qui élèvent une ribambelle de gosses. Ce sont les amazones des temps modernes. Elles n’ont pas d’armes, pas de fusils, mais elles se battent pour pouvoir survivre. Et c’est à ces femmes que je rends hommage."

Exposition : "Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation", jusqu’au 22 mai à Cotonou.