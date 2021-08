Vous ne les verrez pas mais ils vont faire la campagne. À la rencontre des femmes et hommes qui vont travailler dans l’ombre des candidats à la présidentielle de 2022. Ce matin, les amis et stratèges qui gravitent autour de la patronne du RN.

Marine Le Pen, lors de la clôture du congrès du Rassemblement national à Perpignan en juillet dernier © AFP / Hans Lucas / Jeanne Mercier

Marine Le Pen est candidate depuis le... 16 janvier 2020. Première à s'être lancée dans la course... "J'ai tenu très vite à vous épargner les faux semblants, les postures empruntées. C'est donc très tôt que j'ai fait part de ma volonté de préparer la présidentielle."

Autour d'elle, un noyau de fidèles et quelques nouveaux visages menés par un ancien préfet. Il sera le chef d'orchestre de la campagne. Christophe Bay, ancien du GUD, devenu préfet de l'Aube, puis de Dordogne, passé par plusieurs cabinets ministériels dont l'Intérieur époque Brice Hortefeux, proche du RN depuis 2015, a fait sa première apparition publique au congrès de Perpignan début juillet. "Je vous dis que Marine à l'Élysée, nous y arriverons. Merci !"

Rupture de style

Depuis, il se tient en retrait, à l'opposé du très médiatique directeur de campagne de 2017 : Florian Philippot. "Il était très politique, c'était quelqu'un qui était sur le devant de la scène et qui intervenait beaucoup dans les médias", explique Philippe Olivier, conseiller et beau-frère de Marine Le Pen.

Avec Christophe Bay, on a un profil beaucoup plus discret, un travailleur de l'ombre qui est un homme de la préfectorale, avec ce que ça dit d'efficacité et de discrétion.

Une rupture de style donc et d'organisation avec Florian Philippot, raconte un élu. "On travaillait en silo, on ne se parlait pas, aujourd'hui les réunions sont ouvertes." Christophe Bay, qui cet été, a animé des séminaires pour élaborer la feuille de route, avec un effort particulier sur la pédagogie : "Ne pas refaire un euro bis, ne pas s'obstiner à expliquer ce que les gens ne comprennent pas", dit un participant.

Clarifier les messages, renchérit l'eurodéputé Jerome Rivière : "Marine Le Pen l'a fait lors de son discours du Congrès, en expliquant très clairement que l'objectif était de restaurer la paix civile en France et par ailleurs, restaurer la souveraineté de la France. Ce sont les deux grands objectifs. Le programme décrira le chemin pour atteindre ces objectifs. Je pense que les Français ont envie de savoir ou est-ce qu'un candidat veut les emmener. Quel est l'objectif ? Où est ce qu'on va se retrouver ? La France de 2027 ressemblera à quoi ? Qu'est-ce que veulent les candidats ?"

À la recherche du slogan

Le RN à la recherche aussi d'un slogan positif : un "Make America Great Again" version Marine Le Pen qui, au-delà de ses fidèles, va s'appuyer sur quelques nouveaux visages comme Jean-Philippe Tanguy, ancien bras droit de Nicolas Dupont-Aignan. Récemment nommé au bureau national, il apporte une nouvelle expertise

"C'est l'expérience d'une TPE, d'une petite entreprise artisanale. Nous arrivions à faire des campagnes qui tenaient la route avec des forces militantes sans argent. Donc, toutes ces traditions militantes, effectivement, qu'on avait à ALF se joint à celles du RN. Cette capacité qu'on a pouvoir travailler avec peu de moyens, on ne sait pas encore comment ça va être utile, mais c'est là."

Jean Philippe Tanguy promu, exit en revanche Philippe Vardon. L'ancien identitaire, longtemps influent, a vu son passé sulfureux, proche de la mouvance néo nazie, étalé dans la presse lors de la campagne régionale. Pas franchement en phase avec la stratégie d'ouverture de Marine Le Pen, qui ces prochains mois, va tenter encore plus de ripoliner son image.

"Attitude présidentielle"

Philippe Olivier, conseiller spécial, explique : "On a bien vu qu'elle avait une attitude beaucoup plus présidentielle et évidemment, à partir du moment où elle se présente pour gagner, il faut qu'elle montre son visage, qui est celui d'une femme d'État. Et puis, il y a la Marine personnelle qu'on ne connaît pas, qu'on n'avait pas forcément présentée en 2017, qui est avocate, mère de famille, qui a élevé seule des enfants. Il faut que les gens connaissent aussi cette Marine Le Pen Là."

Pourtant Marine Le Pen a toujours été réticente à montrer sa vie personnelle... "Maintenant, elle est d'accord, précise Philippe Olivier, elle a compris que les Français veulent savoir qui est la personne derrière la fonction." La patronne du RN qui dans quelques jours inaugurera le siège du parti et le QG de campagne dans l'ouest parisien surnommé La Capitainerie, nouveau repère des amis de Marine.