"Top Gun Maverick" sort aujourd'hui en salles, 36 ans après le premier opus avec Tom Cruise en jeune pilote de l'armée de l'air américaine. Le film sorti en 1986 a inspiré des vocations et marque encore toute une profession.

Des pilotes se préparent à un vol sur Rafale depuis la base aérienne 118 de Mont de Marsan dans les Landes © Radio France / Faustine Calmel

Depuis les locaux de l'escadron 3-30 Lorraine, juste au bord des pistes de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, dans les Landes, on aperçoit et on entend les Rafale qui décollent les uns derrière les autres. Axel et Ludovic sont deux des 27 pilotes de l'unité. Jeunes trentenaires, ils n'étaient pas nés quand Top Gun est sorti en salles en 1986. Il l'ont pourtant vu, et revu. "Je devais avoir entre douze et quatorze ans", se souvient Ludovic, sanglé dans sa combinaison kaki, "mon père nous avait sorti le film sur VHS et montré à mon frère et moi. Ensuite, je pense que pendant une ou deux semaines on l'a regardé tous les soirs tellement on avait adoré".

Le film de Tony Scott racontait alors pour la première fois, de l'intérieur, la vie de pilotes de chasse en formation dans une école de Californie. Avec des scènes qui restent "iconiques" pour Axel : "La partie de beach-volley sur la plage, les combats en vol, et puis bien sûr quand on voit Tom Cruise rouler le long de la piste sur sa moto avec tous ses patchs, sans casque." Le tout sur la musique de Kenny Loggins, Danger Zone, que les pilotes se passent parfois encore le matin avant les vols, ou en soirée.

Top Gun, film réaliste et romancé

Le quotidien de Tom Cruise dans Top Gun, c'est (au moins en partie) celui de Ludovic à Mont-de-Marsan : "On voit des briefings, des débriefings, des missions réalisées. Même si l'histoire est très romancée, les déroulements des journées des pilotes de chasse sont très réalistes", estime le jeune homme. Car quand lui et ses collègues ne sont pas en opération extérieure, ils volent plusieurs fois par semaine, de jour comme de nuit. Avec un repos minimum de huit heures et retour en famille entre deux prises de poste.

Chaque mission d'entraînement est minutieusement préparée : vérification du matériel, des trajectoires, et briefings une heure avant le décollage. Ils se tiennent dans la grande salle dont les baies vitrées donnent sur les pistes, et devant les cartes et les plannings de vol.

Répliques cultes et titres phares

Mais même pendant ces missions, le film vient parfois faire une incursion. Dans le cockpit, en plein vol, les pilotes se la jouent un peu Tom Cruise. Et ils échangent des répliques cultes de certaines scènes raconte Axel : "Dans une des missions, au débriefing, une officier de renseignement demande à Tom Cruise comment il a pu discuter avec un autre pilote, en plein vol. Il fait un geste avec les mains et lui répond, 'parce que j'étais à l'envers, because I was inverted'. C'est une phrase que l'on se répète souvent dans l'avion, à chaque fois que l'on vole sur le dos".

De la même manière, certains titres comme Take my breath away ou Danger Zone, musiques du film, reviennent dans les playlists de ces pilotes qui visionnent encore aujourd'hui régulièrement le film et attendent avec impatience les séances de cinéma qui leur sont réservées pour Top Gun Maverick à Mont-de-Marsan.

Formation longue et opérations extérieures

Malgré ces références et ces ressemblances, la vie des pilotes de l'escadron 3-30 Lorraine de la base de Mont-de-Marsan est bien moins légère que celle du lieutenant Peter Mitchell, alias Maverick. "Notre vie ne se résume pas à avoir de grosses voitures, de jolies filles, et à voler", tempère Axel. "Dans le film, Tom Cruise est pilote célibataire, il n'a rien à faire le soir et vit sa meilleure vie. Dans la réalité, nous avons tous des familles, des responsabilités et ce n'est pas grâce à Top Gun que nous avons rencontré nos compagnes", sourit le trentenaire, qui admet que le quotidien d'un conjoint de pilote n'est pas toujours simple.

Car loin de Mont-de-Marsan, ces hommes ont participé à l'opération Barkhane au Mali. D'autres stationnent plusieurs mois en Jordanie pour un soutien militaire aux forces locales engagées dans la lutte contre Daech en Irak et en Syrie. Depuis trois mois, ils participent également au survol de la Pologne, dans le cadre du dispositif de dissuasion et de défense de l'OTAN à la frontière avec l'Ukraine. Un aboutissement après une formation de dix ans, plus exigeante que ce qu'en montre Top Gun. Mais même après avoir frotté leurs rêves à la réalité, Ludovic et Axel estiment faire "le plus beau métier du monde". Un métier qui reste celui d'une élite : chaque année seule une trentaine de pilotes de chasse sont recrutés par l'armée de l'air.