Après avoir été condamné pour le meurtre d'Arthur Noyer, Nordahl Lelandais sera jugé dès lundi pour celui de Maëlys en aout 2017. À l'époque, les deux affaires soulèvent une question : l'ancien militaire serait-il lié à d'autres disparitions ? Des années d'enquêtes plus tard, rien ne le prouve.

Nordhal Lelandais en mai 2021, pendant le procès du meurtre d'Arthur Noyer © AFP / PHILIPPE DESMAZES

Décembre 2017, Nordahl Lelandais est mis en examen pour le meurtre du caporal Noyer, trois mois après la disparition de la petite Maëlys. "À partir de ce moment là, dans l'esprit de tout le monde, on s'est dit que s'il en avait commis deux, pourquoi pas davantage ?", résume la procureure générale de Chambéry, Thérèse Brunisso. "Plusieurs enquêtes ont été réouvertes au niveau national mais surtout dans la région Rhône-Alpes, principalement en Isère et en Savoie", se souvient la magistrate.

Une cellule spéciale de la gendarmerie est même créée début 2018 : la cellule Ariane. Une dizaine d'enquêteurs vont remonter le fil du parcours de vie de Nordahl Lelandais et retracer sa route sur plusieurs années. "Ça peut se faire à travers différents moyens, par exemple grâce à des flux bancaires ou des contrôles routiers", explique la Lieutenant Colonel Brunel Dupin, chef de la division des affaires non élucidées de la gendarmerie nationale. "On pouvait dire qu'il était à tel endroit, tel jour. S'il y avait eu une disparition, il fallait vérifier s'il s'agissait d'une coïncidence ou non". Pas moins de 900 dossiers seront sortis du placard mais la cellule Ariane n'en retiendra que quelques uns.

Pendant ce temps, les familles de disparus s'interrogent. "On était face à une personne qui pouvait s'en prendre indifféremment à des adultes et à des mineurs, qui agissait un peu au hasard des rencontres avec une réaction impulsive. Ça voulait dire que les victimes pouvaient être n'importe qui", analyse Bernard Valézy, vice-président de l'association assistance et recherche de personnes disparues.

Les parents de Nicolas Suppo, aperçu à Echirolles pour la dernière fois en 2010, vont donc écrire au procureur. "La proximité géographique pouvait faire que Nicolas ait rencontré Lelandais. On s'est appuyé là-dessus et l'affaire a été réouverte. Ensuite, nous avons appris par la presse que le dossier de notre fils avait été retenu par la cellule Ariane. Quelques temps après, nous avons reçu un courrier du procureur indiquant qu'aucun lien n'avait été trouvés entre Nicolas et Lelandais. L'affaire était donc close", raconte Janine, la mère du jeune homme.

Dans certains cas, les dossiers exhumés finissent par avancer. "On avait une affaire qui trainait depuis un certain temps, au grand désespoir des parents. J'ai commencé par parler de Lelandais : on était sur une disparition à 60 km de son domicile", raconte Me Bernard Boulloud, avocat de plusieurs familles grenobloises de disparus. "La justice a repris les investigations et on a découvert l'assassin la semaine dernière. Ce n'est pas Lelandais mais le travail de la justice a été fait, grâce à cet effet d'aubaine et à la médiatisation qu'il y a eu autour", explique-t-il.

La cellule Ariane, elle, a été dissoute au bout de trois ans. Rien n'a permis de relier Lalandais à d'autres disparitions. En revanche, il y a eu une prise de conscience pour repenser les méthodes de travail sur les affaires non élucidées. La cellule Diane a vu le jour. "C'est un élan qui a permis à tout le monde de se dire qu'il fallait qu'on devienne meilleur, qu'on se remette en question", explique la Lieutenant Colonel Brunel Dupin. Elle dirige aujourd'hui cette cellule où 30 enquêteurs sont mobilisés sur une cinquantaine de dossiers. Certains sont des cold cases, vieux de 30 ans.