Comment éviter de nouveaux scandales ? La commission indépendante sur les abus sexuels sur mineurs dans l’Église catholique doit rendre ses recommandations mardi. Au séminaire d’Orléans, des victimes de prêtes viennent d’ores et déjà témoigner, devant les futurs hommes d’Église.

Dans la chapelle du séminaire Notre-Dame de l'Espérance à Orléans. © AFP / Jérôme Jadot

Elle vient "donner du sens à ce qui n’en avait pas". Véronique, 60 ans, a été agressée sexuellement par un curé, ami de sa famille, lorsqu’elle était adolescente. Ce soir d’automne elle vient le raconter, devant une trentaine d’aspirants prêtres du séminaire d’Orléans. Voix claire, elle ne s’attarde pas sur les faits, précise les conséquences. "Je ne peux pas dire 'Mon Père' ou 'Fais de moi ce qu’il te plaira'. Ma vie spirituelle est très compliquée." Véronique est là "pour que ça ne recommence plus pour d’autres jeunes".

Concentrés, émus, les séminaristes interrogent, cherchent à comprendre. "Y-a-t-il des indices psychologiques avant-coureurs chez ceux qui font ça ?" C’est Michel qui répond. Lui a été violé quand il avait 8 ans, en colonie de vacances. Le prêtre qui l’a agressé était "un psychopathe, brillant, sans culpabilité, peut-être lui-même abusé quand il était plus jeune".

La pédocriminalité abordée frontalement

Michel, longtemps frappé d’amnésie traumatique, a vu ses souvenirs ressurgir bien des années plus tard. Entre temps, il est lui-même devenu prêtre. Il ne décolère pas contre les ecclésiastiques qui savaient et qui ont protégé son agresseur. "L’Église est capable d’avoir de belles paroles [envers] les personnes pauvres ou handicapées", souligne Michel amer. "Pour l’instant, elle a encore bien du mal à avoir une réelle fraternité par rapport aux personnes qu’elle a écrasées."

Des mots sans concession, dans un séminaire où la pédocriminalité n’est pas un tabou. Ici, la prévention, c’est un parcours "pluridisciplinaire". Il y a d’abord des rencontres, régulières, avec des psychologues. "Ça peut permettre de découvrir qu’il y a un travers incompatible avec la vocation presbytérale", note le recteur Laurent Tournier. Et puis des médecins viennent former les futurs prêtres aux questions de sexualité, de génitalité, et les faire réfléchir à la notion d’abstinence.

"Est-ce que le célibat peut me faire devenir pédophile ? Non", tranche Alexis, entré au séminaire en pleine affaire Preynat. "Ça a eu le mérite de me faire mal et de me poser des questions essentielles sur l’affectivité", poursuit le trentenaire. L’objectif du recteur est que le séminaire ne soit plus "un lieu de potentiel danger", mais un lieu "de veille et de vigilance". Avec des aspirants prêtres capables de détecter chez les enfants des signes de détresse pouvant être liés à des violences subies.