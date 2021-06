Face au manque de moyens des enquêteurs habilités, des particuliers guettent eux-mêmes les pédocriminels qui tentent d'entrer en contact avec leurs victimes via Internet, en les piégeant à l'aide de faux profils. Une initiative qui fait débat.

Pédocriminalité - Protection de l'enfance sur Internet © Radio France

"C'est le profil Facebook d'une adolescente qui aime les chevaux, et va bientôt avoir 14 ans", explique la mère de famille installée devant l'ordinateur du salon familial, en Normandie. Derrière la photo de la jeune fille, créée de toutes pièces, se cachent en réalité les membres de la "Team Eunomie", association fondée en 2019 par son compagnon. L'homme, qui préfère rester anonyme et se fait appeler "Shiva", reçoit à son domicile, dans cette maison d'où sa compagne et lui guettent les pédocriminels qui tentent d'entrer en contact, via Internet, avec les enfants et adolescents. La Team Eunomie revendique, aujourd'hui, une quarantaine de membres. "Nous créons de faux profils de petites filles ou de petits garçons sur les réseaux sociaux, qui visent à être des appâts. Ensuite, nous les laissons vivre tranquillement, en attendant que les demandes d'amis et les propositions indécentes arrivent. Et ça peut aller très, très vite, explique Shiva. Quand on a commencé à faire ça, en décembre 2019, nous avons reçu une cinquantaine de sexes en deux jours".

Le matin de notre visite, le profil créé par la Team Eunomie affiche 24 messages non-lus. Certains sont sans équivoque : "Si tu veux je fais une photo de mon sexe pour toi, ok, comme ça tu verras comment c'est ?". Missive suivie de l'image en question, malgré le refus clairement exprimé de la prétendue jeune fille. Un autre internaute lui propose d'aller "manger une pizza", malgré la différence d'âge, tandis qu'un troisième lui demande comment elle est vêtue, conversation dont la Team Eunomie souligne qu'elle dérive rapidement vers du contenu sexuel. Les membres de l'association estiment passer une à deux heures par jour à discuter avec ces internautes, ainsi que deux autres heures à gérer la partie administrative et les signalements, soit "jusqu'à quatre heures par jour", calcule Shiva, qui pense en avoir passé "jusqu'à douze par jours". Une fois les preuves accumulées, les faits sont transmis à la justice. "Nous allons envoyer les dossiers à partir du moment où les pédocriminels nous ont envoyé leur sexe et que nous avons assez d'éléments. Ils nous livrent la plupart des informations eux-mêmes", détaille Shiva.

Des initiatives qui font débat

Du côté de la justice comme des policiers ou gendarmes, ce type d'initiative fait débat. Certains s'interrogent : est-ce vraiment le rôle des particuliers de mener de telles enquêtes ? N'y a-t-il pas un risque de voir des citoyens lambda décider de rendre justice eux-mêmes ? Plusieurs magistrats ou policiers admettent, de façon anonyme, que ces initiatives aident à compenser le manque de moyens et d'effectifs chez les enquêteurs, qui, faute de temps, n'arrivent plus à mener des veilles sur Internet, ou "cyberpatrouilles". Mais difficile d'encourager ouvertement les particuliers à se substituer aux institutions officielles.

"Je crois qu'il faut être extrêmement prudent, juge, pour sa part, Emmanuel Dupic, procureur de la Haute-Saône, où un homme a été condamné en avril à dix mois de prison ferme pour avoir fixé un rendez-vous à celle qu'il pensait être une mineure, mais était en réalité un faux profil créé par des particuliers. Les risques sont importants, tels que l'atteinte à la présomption d'innocence, l'atteinte à la vie privée. C'est un exercice qui peut être difficile. Je l'ai rappelé à l'association en question".

Le procureur se dit cependant "satisfait" du signalement qui lui a été fourni par une association autre que la Team Eunomie : "J'ai estimé qu'il y avait quand même une urgence qui consistait à vérifier la véracité des faits qui étaient communiqués [par les particuliers, ndlr], c'est pourquoi je m'en suis saisi et les ai immédiatement confiés à une brigade de gendarmerie". Le magistrat a cependant choisi une procédure de plaider-coupable, afin d'éviter une audience publique et préserver l'anonymat de cet homme. Ce n'est qu'après son interpellation que les enquêteurs ont su qu'ils avaient à faire à une "victime virtuelle", ce qui n'a pas empêché la condamnation du suspect. De son côté, Shiva l'assure : la Team Eunomie s'est fait conseiller par un avocat, et veille à ne jamais être dans l'incitation, à toujours repousser les pédocriminels. Lorsque l'un d'eux fixe un rendez-vous, l'association l'accepte, mais y envoie les enquêteurs. "Le fait pour un collectif de dénoncer la délinquance existe déjà. On le fait en matière terroriste pour leur faire matière d'apologie du terrorisme", argue Emmanuel Dupic, qui appelle à une réflexion collective sur le sujet, via des circulaires ou instructions précises, estimant que l'institution judiciaire sera de plus en plus amenée à être sollicitée pour ce type de signalements.

Des pédocriminels de plus en plus méfiants

Difficile de dire combien de particuliers ont pris ce type d'initiative en France, et quelles motivations animent chacun d'entre eux. Shiva s'est lancé dans la démarche avec "l'envie de protéger les enfants" face au risque de traumatisme : "Si cela sauve un seul enfant d'un viol, ce serait la plus belle des reconnaissances". Lui-même dit avoir subi, enfant des agressions sexuelles dans le cadre familial : "Personne ne m'a cru, je ne veux pas que cela se reproduise". Il estime qu'au moins une quarantaine de personnes ont été arrêtées après des signalements de son association. Tout en notant que les pédocriminels, au fait de ces initiatives de particuliers, se montrent désormais de plus en plus prudents, mettant plus longtemps à se dévoiler.