La France s'apprête a retirer une partie de ses troupes du nord du Mali, dans le cadre d'une refonte de l'opération Barkhane, engagée au Sahel depuis 2014. Mais depuis le départ raté des forces américaines d'Afghanistan, de plus en plus de voix au Mali appellent la France a revoir sa position.

La mosquée Sankoré, construite en 1325, à Tombouctou, au Mali © Radio France / Omar Ouahmane

Depuis l'annonce d'Emmanuel Macron de reconfigurer la présence française dans le nord du Mali, l'inquiétude des populations locales est palpable. Car ce changement de cap devrait se traduire par le retrait des soldats français, dans les prochains mois des villes de Kidal, Tessalit et Tombouctou.

Des soldats français de l'opération Barkhane au milieu de la population à Tombouctou © Radio France / Omar Ouahmane

À Tombouctou, les habitants ne veulent surtout pas revivre les événements de 2012, l’occupation djihadiste, la charia appliquée à la lettre et les mausolées de terre crue, patrimoine mondial de l’humanité, détruits à coup de pioche. Des monuments qui ont été, depuis, reconstruits à l’identique sous l’égide de l’Unesco.

C'est la victoire contre l'obscurantisme, c'est comme une nouvelle renaissance qu'on a eu à vivre pendant la période de reconstruction.

Pour Al Boukhari Ben Essayouti, le chef de la Mission culturelle de Tombouctou, l’Histoire peut se répéter car l'armée malienne n'est pas prête à affronter un assaut des djihadistes. Seule la force Barkhane peut empêcher leur retour, estime-t-il. Il insiste pour préciser que contrairement à 2012, la population aura toutes les difficultés à fuir, car les routes qui relient les villes du nord du Mali sont régulièrement le théâtre d'attaques et de braquages.

Un scénario catastrophe, comme en Afghanistan après le retrait des forces américaines, est possible.

La population de Tombouctou a suivi de très près les événements de Kaboul et nombreux sont ceux qui font le parallèle : un État failli, une armée démotivée et des institutions fragiles. Autre point commun, les djihadistes sont en embuscade et attendent le départ des forces de Barkhane pour gagner du terrain et reprendre le contrôle de la ville.

Des soldats de la Minusma patrouillent dans les rues de Tombouctou © Radio France / Omar Ouahmane

À quelques kilomètres de Tombouctou, les djihadistes imposent la charia dans les villages, ils prélèvent la zakat et demandent aux femmes de se couvrir.

Pour Touré, un militant associatif, la présence française dans le nord du Mali depuis 2013 a permis aux habitants de reprendre un semblant de vie normale, même si la ville de Tombouctou reste minée par l'insécurité. En revanche, à l'extérieur de la cité millénaire, ce sont les djihadistes qui font la loi en toute impunité.

Notre armée n'est pas prête, elle n'est pas en mesure de nous protéger, c'est la vérité.

Impuissants, les habitants assistent à la répétition de l'Histoire, il sont persuadés qu'une fois les soldats de Barkhane partis, plus rien n'empêchera les djihadistes d'entrer dans la ville. La confiance en l'armée malienne est rompue. Ils n’ont pas oublié qu’en 2012, "leur armée" avait fui devant l'avancée des djihadistes.

Restaurant "Hollande" du nom de l'ancien président français qui a décidé l'intervention militaire en 2013 pour libérer le nord du Mali des djihadistes © Radio France / Omar Ouahmane

Les artistes de Tombouctou sont également très inquiets, car ils ont conscience qu'ils ne pourront pas vivre selon les mœurs et les règles des djihadistes. Entre les deux bords, l'incompatibilité est totale. Ils ne veulent pas croire que les forces de Barkhane les abandonneront à leur sort. Et si tel était le cas, ils n'auraient pas d'autres choix que de fuir en direction de la capitale, Bamako.

Si Barkhane part, la nuit va tomber sur Tombouctou.

Chaibani comme tous les artistes de Tombouctou est inquiet © Radio France / Omar Ouahmane

Et avant l’obscurité, les associations de jeunes de Tombouctou ont prévu de multiplier les manifestations pour appeler la France à reporter ce départ qu’elles jugent prématuré.