Au Costa Rica, malgré une politique environnementale en pointe, les villes ont souvent rompu avec la nature et vu fuir une bonne partie de leur biodiversité. Dans le centre du pays, la municipalité de Curridabat veut faire machine arrière... en faisant revenir la faune et la flore locales.

Curridabat compte désormais près de 160 parcs pour 80 000 habitants © Radio France / Julie Pietri

Bienvenue dans la ville de Curridabat, au Costa Rica. Ce petit pays d’Amérique centrale est souvent présenté comme un Etat vert. Un modèle, question environnement. Et de fait : les arbres, recouvrent près de 50% du territoire, le droit à un environnement sain est inscrit dans la Constitution. Mais en ville, comme souvent, cela reste très compliqué. Alors, la municipalité de Curridabat, 80 000 habitants, s’est fixée un défi : faire revenir la biodiversité.

A Curridabat, les insectes, comme les arbres ont le statut de citoyen © Radio France / Julie Pietri

Dans les rues de Curridabat, Jensen, jeune homme de 26 ans, se promène. Il est un citoyen de la ville. Au même titre que l’abeille qui butine une fleur un peu plus loin. Et comme l'arbre qui le protège quelques instants du soleil puissant. Car ici, la faune, la flore, ont obtenu la citoyenneté. Et cela ne gêne pas du tout cet habitant, au contraire :

Non ! Et je suis sincère avec vous parce que nous avons besoin des arbres pour vivre. Bien que les gens les voient encore comme des objets, ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres vivants dont nous devons vraiment prendre soin

La ville, le point noir

Le point de bascule pour Curridabat, c’est l'année 2015. Irene Garcia, avec l’équipe de la mairie et le maire de l'époque Edgar Mora, fait un constat. Le Costa Rica a beau compter 144 réserves naturelles, ses forêts tropicales ont beau abriter 4% de la biodiversité mondiale, (un trésor), les villes elles, sont devenues le royaume du bitume. Des camions fumants et des énormes 4X4 rutilants. Curridabat décide donc de se lancer un défi : ramener la verdure, la nature et par la même occasion une certaine qualité de vie perdue en ville.

Irene Garcia, l'une des têtes pensantes du projet Ciudad Dulce © Radio France / Julie Pietri

Irene Garcia commente le paysage en nous conduisant à travers la ville : "Là vous pouvez commencer à voir quelques parcs, ce sont de grands parcs avec des sentiers sur lesquels on peut se promener et de petites bibliothèques où les gens déposent leurs livres. Des petites initiatives qui ont permis à Curridabat de se démarquer".

La ville compte aujourd’hui environ160 parcs, dont près de la moitié ont été créés sur d’anciennes friches municipales. Et ces parcs sont reliés entre eux par des sortes de "couloirs ou corridors verts". En clair, des arbustes, en file indienne, qui permettent aux abeilles de circuler d’un espace à l’autre.

La ville de Curridabat a mis en place des sortes de couloirs verts pour permettre aux insectes de circuler entre les différents espaces verts de la ville © Radio France / Julie Pietri

Il y a des espèces que nous n’avions jamais vu ici. Certains oiseaux, des colibris, des chauves-souris. La biodiversité est revenue. De manière générale, je pense que c’est une autre ville. Tout cela, ce sont des trottoirs où nous avons planté, avec des espèces qui attirent les pollinisateurs, les insectes. Ce sont toutes des plantes indigènes, locales. Et ce que nous essayons de faire, c’est d’inciter les gens à nous appeler et à nous dire qu’ils veulent que ces plantes soient installées en face de leur maison et qu’ils s’en occupent eux-mêmes ! C’est ça l’idée.

Cours de jardinage

La mairie propose d’ailleurs des cours aux habitants pour cultiver un bout de terre, chez eux, ou dans des jardins partagés, pour fabriquer leur propre compost aussi. Mickael Monge est le responsable des jardins potagers de la ville : "on lance l’invitation par le biais de Facebook ou des autres pages internet de la mairie. Tous ceux qui veulent peuvent venir. Les jeunes, les enfants, les adultes, tout le monde peut suivre ce genre de cours. Ils ont lieu tous les mercredis. D’ici une semaine, nous débuterons une nouvelle leçon sur la production de champignons comestibles à la maison".

L'un des jardins partagés de la ville de Curridabat © Radio France / Julie Pietri

Ici, "tout est biologique, et sans risques d’intoxication pour les gens" précise Arturo Rojas, le professeur du jour. Elvia, habitante de Curridabat, est emballée :

Oh oui, à 100% ! Non seulement on ne tue pas mais mieux on génère de la vie. Ça nous donne plus de connaissances sur la manière de préserver ce que nous possédons

Sa nouvelle amie, Ana Lorena reprend : "Oui, je suis complètement d’accord. Et nous avons fait connaissance, nous sommes devenues amies. Vraiment c’est vivre une vie complètement différente, avec les plantes. Ce projet de "ville douce" m’a touchée, m’a donné de la vie et je pense qu’il a été salvateur pour notre communauté".

Chaque mercredi, la mairie propose des cours "écolos" aux habitants © Radio France / Julie Pietri

Le projet "Ciudad Dulce", la ville douce, c’est aussi, par le biais du retour de la nature, d’embellir la ville et le quotidien des habitants. L’urbanisme a évolué. Près des lampadaires solaires, des arrêts de bus "balançoires" ont été installés pour se bercer en regardant la nature retrouvée. Avec les 56 000 arbres et arbustes plantés depuis 2015, l’ombre est revenue, en rafraichissant la ville assure la maire-adjointe de Curridabat, Ana Lucia Ferrero : « Il y a parfois 3-4 degrés de différence entre une promenade dans un endroit au soleil et une promenade dans un lieu ombragé avec des arbres. L’expérience nous montre que nous sommes sur le bon chemin. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide. Cela demande un travail d'éducation et de formation constant. Mais nous devons le faire, nous sommes redevables parce qu’avec notre croissance urbaine, nous avons envahi des espaces qui appartenaient aux animaux, à la nature. Ce que nous faisons avec ce projet, c’est démontrer que la cohabitation est possible et qu'une ville de notre taille peut changer les choses».

Dans les bureaux de la mairie, les prix internationaux remportés par Curridabat sont exposés sur une bibliothèque. Une dizaine, en urbanisme, biodiversité et bien être.