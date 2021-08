Vous ne les verrez pas forcément mais ils vont faire la campagne. Nous vous faisons découvrir les femmes et les hommes qui vont travailler dans l'ombre des candidats à la présidentielle de 2022. Dernier épisode consacré à Jean-Luc Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon peut se targuer d’un cercle de proches, voire d’amis de plus 30 ans © AFP / Lionel BONAVENTURE

Pas question de laisser dire que chez Mélenchon on recycle le vieux programme de 2017. L’avenir en commun est toujours le texte de référence, mais il est porté par une nouvelle structure et un nouveau slogan : "L'union populaire." Derrière, un homme : Bernard Pignerol, conseiller d’État cofondateur de SOS Racisme, ex-PS, aujourd’hui patron du Think Tank du mouvement l’Institut La Boétie.

Il ne s’exprime jamais dans les médias ; ici exceptionnellement lors la conférence inaugurale de La Boétie en septembre 2020 : "Quelles seraient les servitudes volontaires que découvrirait La Boétie aujourd'hui dans notre société ? Il a parlé d'un système de domination sociale, nous en vivons un. Il a parlé d'un tyran qui organise la dépolitisation, nous sommes assez bien servis. Le tyran n'est peut-être plus un individu, mais il y a une force de tyrannie qui s'exerce. Il a dit aussi que cette tyrannie se maintenait par le travail que le tyran fait sur les inégalités, la répartition des colifichets, des notabilités. Donc La Boétie, même si c'est un auteur assez peu étudié en politique, fait partie de notre modernité et on en trouve des traces à la fois chez Antonio Gramsci, lorsqu'il parle de 'hégémonie culturelle', de l'aliénation et à la fois même puisqu'il le dit, il parle des jeux et des spectacles organisés par les tyrans, chez Guy Debord dans 'La société du spectacle.'"

Les incontournables

Bernard Pignerol travaille en lien étroit avec Clémence Guetté chargée du programme avec l’eurodéputé Manuel Bompard, le directeur de campagne. Incontournable aussi Sophia Chikirou, directrice de la communication et Juliette Prados, l’attachée de presse historique qui l’a rejoint en 2008 au Parti de gauche.

Le bureau de ses assistantes, Muriel Rosenfeld et Zoé Abrahams est surnommé le "bureau des bonbons", parce qu'ici non seulement "on est sympa avec les journalistes" dit la pancarte sur la porte mais on est récompensé en sucreries.

Dans le grand bâtiment du Xe arrondissement de Paris qui abrite La France insoumise, chaque espace de travail a son assignation en une phrase rigolote. On pénètre dans le pôle des actions de LFI, coordonné par le député Bastien Lachaud. On y rencontre Alexandra Mortet qui a organisé tout l'été les caravanes qui ont sillonné les places de villages pour défendre le programme de Jean-Luc Mélenchon et inciter aussi les gens à s'inscrire sur les listes électorales.

"Il y a un nombre impressionnant de gens qui ignorent aussi leurs droits. Qui ne savent pas qu'ils sont éligibles à certaines prestations. Le fameux 'pognon de dingues'. On les informe, on les aiguille pour faire leur dossier. Et on leur montre concrètement ce qui changerait si on arrivait aux commandes."

L'importance de la communication

À quelques travées, un bureau de création visuelle. On y rencontre Flore Cathala formée par un autre fidèle, Antoine Léaument, responsable de la communication numérique. Flore est désormais l’œil derrière la caméra d’une série documentaire sur la campagne diffusée sur YouTube : "2022 nos pas ouvrent le chemin". Elle tourne au plus près du candidat les coulisses de la campagne.

Manuel Bompard est le directeur des campagnes de Jean-Luc Mélenchon chargé de mettre en musique la nouvelle stratégie autour de l’Union populaire. À la fois une structure, un slogan et une manière de ne pas s’enfermer dans l’injonction de l’union avec les autres partis de gauche : "L’Union populaire c’est plutôt que de chercher des coalitions impossibles avec d’autres forces politiques, mettre sur la table des éléments programmatiques fédérateurs capables de donner à des gens qui sont éloignés, dégoûtés de la politique des raisons de s’engager et qu’ils se disent que ça répond à leurs attentes."

Ce qui a payé en 2017 c’est une campagne de terrain avec des méthodes différentes, débats mouvants, conférence gesticulée de happenings de rue et une armée de bénévoles comme Hélène et Martine, qui emballent des affiches de campagne. C'est l'espace opérationnel de LFI. Il y a là tout le matériel de communication pour les meetings, les tractages, les caravanes.

Le boss ici, en train d’avaler rapide un sandwich, c'est Michel le super régisseur de La France insoumise. Il vient du PS où il a connu Jean-Luc Mélenchon dans les années 2000. On est dans la dernière ligne droite puisque le candidat est parti très tôt. "C'est comme le lièvre et la tortue, on est parti tôt parce qu'on avance lentement mais on avance. Et je vais vous dire, l'important ce n'est la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est le programme. On se bat pour cela", assure-t-il. Militants d’une cause pas d’un homme, tous y tiennent, même s’ils savent que c’est la dernière campagne de cet homme-là.