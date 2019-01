Quatre-vingts secondes pour jeter un dernier coup dans le rétroviseur et regarder s’éloigner l’année 2018…

C’est ce qu’a fait le site « Slate.fr » qui nous apprend que le Dictionnaire de Cambridge a tranché. Après « Paranoïaque » en 2016 et « Populisme » en 2017, le mot de l’année 2018 est « nomophobie »…

Nomophobie - j’imagine que nous sommes nombreux à ne pas connaître le mot, mais nous connaissons tous le phénomène… Et nous en sommes presque tous victimes…

Définition de la Nomophobie, toujours sur Slate : « la peur ou l’inquiétude ressentie à l’idée de se trouver sans téléphone mobile ou d’être dans l’impossibilité de s’en servir ».

Nomo : contraction pour dire No mobile phone = pas de téléphone mobile.

Vous sentez la panique monter ? C’est normal !

Mais il y a un remède :

Extrait « Hotline bling» de Drake

Paroles : "Call me on my cell phone late night when you need my love” = "Appelle moi sur mon portable tard le soir quand tu veux mon amour".

Drake et le plus bel éloge du téléphone portable. Après tout, aucune raison de s’éloigner de son portable quand on est amoureux !