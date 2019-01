Quatre-vingts secondes avant la besogne du matin pour vous parler d'une invitation au voyage qu'on trouve dans le journal "Libération" ce matin...

Une exposition à la Cité des sciences revient sur les mystères de nos intestins © Getty / Ben Hupfer/Corbis/VCG

"Voyage au bout de l'anus", c'est le titre du papier... C'est drôle et très sérieux : l'exposition Microbiote ouvre ses portes à la Cité des sciences de la Villette... Et c'est l'adaptation au musée du "Charme discret de l'intestin", le best seller de l'allemande Giulia Enders qui explorait la mécanique incroyable de notre système digestif...

Le parcours de l'expo commence quand on entre dans une grande bouche et ça se poursuit le long de l’œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle avant d'arriver au côlon...

La journaliste Catherine Mallaval écrit :

C'est là, au cœur de ce tube, qu'on a poussé un cri de fascination. Là que gigotent, boulottent, transforment les 100 000 milliards de bactéries avec lesquelles nous partageons notre vie. Un petit peuple chéri aujourd'hui chéri par la recherche médicale : le microbiote, autrefois baptisé flore intestinale.

On apprend, toujours dans "Libé", que l'expo ne lésine pas sur "l'art du bien déféquer", petit coin archifréquenté par les visiteurs... Et j'avoue avoir très envie de courir à la Cité des sciences...

A la Cité des sciences, au cœur de l'exposition "Microbiote, d'après le charme de l'intestin" / ©universcience / N.Breton

Pure association d'idées, l'Instagram de Franck Ribéry qui passait ses vacances à Dubaï... On voit le footballeur à table au resto en train de saliver devant une splendide entrecôte recouverte d'or... Un morceau de viande à 1200e... "Pas de meilleure façon de commencer l'année" dit-il... La vidéo est obscène, mais heureusement il nous épargne celle de son caca doré du matin.

Et sans blague aucune, un grand merci et bonne année au fantastique Monsieur Doucouré Boussey et à tous le personnel de nettoyage de Radio France.

