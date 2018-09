Le compositeur Lalo Schifrin, 86 ans, va recevoir un Oscar d’honneur le 18 novembre prochain.

Lalo Schifrin, père du thème de "Mission Impossible", va recevoir un Oscar d'honneur © AFP / Eric Feferberg

Lalo Schifrin, pianiste, chef d'orchestre et compositeur argentin, pour tout le monde, c’est ça, inoubliable...

En plus de son œuvre dans le jazz au sens large, il a composé plus d’une centaine de musiques de séries télé et de films, dont celle, exceptionnelle de Bullit avec Steve McQueen. Allez, juste pour le plaisir…

Le thème de Bullitt signé Lalo Schifrin qui va enfin recevoir un Oscar !