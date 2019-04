Qui n’a jamais connu cette catastrophe ? Quand celui ou celle qu’on aime décide de nous quitter. Quand on se retrouve abandonné, délaissé, en plein doute… Quand on ne comprend plus rien parce que justement il ne reste plus rien.

Rupture amoureuse © Getty / Tetra Images

Je ne suis pas détruit, mais laissé là, comme un déchet

La citation est de Roland Barthes…

Pour s’en sortir, il y a les psychologues, les coachs de vie, le business est florissant. Parmi toutes les méthodes, celles des écrivains :

Pour Stendhal , il faut aller se promener au bord de la mer...

, il faut aller se promener au bord de la mer... Pour Frédéric Beigbeder, la thérapie passe par la fête…

Je me demande laquelle des deux est la plus efficace…

Pour ma part, je vous conseille le livre formidable que signe la philosophe Claire Marin. Le titre : Rupture(s) — au pluriel publié aux éditions de l’Observatoire.

Qu’est-ce qui nous fait si mal dans la rupture amoureuse ? Que me reste-t-il quand tu me quittes ? Qu’est-ce qui fait que je suis brisé ou que je suis au contraire renforcé par l’épreuve ?

Voilà quelques-unes des questions qu’explore Claire Marin… Le livre évite et le simplisme et l’optimisme - après la rupture, il y aurait toujours une nouvelle vie, un recommencement… Non, la plupart des ruptures ne nous apprennent rien.

Pour comprendre ce que nous pouvons faire de nos ruptures et ce qu’elles font de nous… qu'il s'agisse d'amour, de maladie, de deuil ou d'exil... Lisez : Rupture(s), de Claire Marin.