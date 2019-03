Quatre-vingts secondes ce matin sur l’excellent livre que publie le chercheur Dominique Cardon, professeur de sociologie à Sciences Po où il dirige le « Medialab ».

Nicolas Demorand conseille la lecture de "Culture numérique" de Dominique Cardon © Getty / Busakorn Pongparnit

C’est un livre sur le monde, la « culture » numérique, de sa naissance aux questions liées au algorithmes, en passant par les enjeux civiques, politiques, économiques, tout est parfaitement expliqué dans une suite de chapitres très clairs, accompagnés de liens pour approfondir chaque aspect.

Le mérite principal de l’ouvrage, c’est de remettre de la complexité et de la perspective historique dans les débats furieux de notre époque. Rappeler, par exemple, que le « contrôle » et la « liberté » sont consubstantiels à ce qui deviendra internet, pensé et créé par des militaires et des chercheurs libertaires. L’oublier, c’est passer à côté de l’ambiguïté radicale de ce réseau. Les pages sur l’articulation complexe entre la démocratie représentative, participative et la « démocratie internet » sont lumineuses, elles permettent de mieux comprendre la mobilisation numérique des Gilets jaunes et peut-être d’entrapercevoir son destin. Les passages sur les Youtubeurs stars, ou non, sont également passionnants, à mettre sous le nez des parents s’ils veulent comprendre leurs enfants.

Le livre s’intitule Culture numérique, c’est un très joli pavé de 500 pages aux Presses de Sciences Po. La lecture est parfois aride mais ce livre est tiré d’un cours et garde donc un parfait souci de la pédagogie. Indispensable pour comprendre notre monde.