Quatre-vingts secondes ce matin pour faire un tour en librairie de l’autre côté de l’Atlantique...

Le livre de Bob Woodward en librairie © AFP / Frederic J. BROWN

Aux Etats-Unis où le livre de Bob Woodward consacré à Donald Trump, sa personnalité, son administration, le chaos à la Maison-Blanche, bat tous les records. Il s’en est vendu 750.000 exemplaires le premier jour, 750.000, c’est absolument colossal, les chiffres sont cités par le Guardian.

« C’est un phénomène culturel » indique l’éditeur, le livre se vend dans tous les formats disponibles, papier, numérique mais aussi audio. Un neuvième tirage est en cours, qui portera à plus d’un million le nombre d’exemplaires en circulation. La chaîne de librairies américaine Barnes and Nobles indique qu’un tel volume de vente est inédit depuis plusieurs années et le succès de Va et poste une sentinelle de Harper Lee.

Il faut dire qu’à Washington, comme nous le racontait notre correspondant Grégory Philipps, certains achetaient le livre par sacs entiers, des diplomates en poste aux Etats-Unis notamment. Le Woodward sera publié en France par les éditions du Seuil « le plus tôt possible ». Secrets d’infos.