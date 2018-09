Quatre-vingts secondes à l’heure de la douche pour vous parler hygiène, pas la version shampoing et savon, non : l’hygiène numérique.

Que font vos enfants sur leur téléphone en permanence ? La réponse est dans le livre de Jérôme Colombain © Getty / Hero Images

Le sujet est à la mode, les fabricants de téléphone y travaillent, comme Apple qui a mis à jour hier soir ses logiciels pour vous permettre de mesurer le temps que vous passez en ligne.

Alors que fait-on sur les réseaux sociaux ? Faut-il se déconnecter et, si oui, comment et combien de temps ? Pour répondre à ces questions, et à bien d’autres, notre confrère de France Info, Jérôme Colombain, vétéran du monde numérique depuis plus de 20 ans, publie Réseaux (a)sociaux. Un guide simple, accessible et surtout caaaaaalme sur des espaces où le clash et l’insulte semblent parfois la règle. Certains passages pourront surprendre mais ce ton serein fait du bien, sur des sujets pourtant brûlants comme les fausses nouvelles, la surveillance, le vol de données et j’en passe.

Si vous êtes parents et que vous vous demandez ce que font vos enfants portable en main, ce livre est pour vous, il vous éclairera. Si vous êtes néophyte, considérez ce livre comme un premier coupe-coupe pour défricher le continent numérique.

Réseaux (a)sociaux de Jérôme Colombain, publié chez Qapla, 13.90€.