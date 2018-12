Ce n’est pas un livre mais un disque : l’édition spéciale du fameux « Double blanc » des Beatles, parue pour le 50e anniversaire de cet album mythique.

Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr et George Harrison ici en 1966 © AFP / Jiji Press

Cette édition spéciale est très riche. L’album original a été remixé par Giles Martin, le fils de Georges Martin lui-même, le « 5e Beatles » comme on appelle parfois le génial arrangeur des Beatles. Et, en plus de l’album remixé, des inédits qui permettent d’entrer dans l’atelier des Beatles quand les diamants sont encore bruts et polis prise après prise.

Il existe, pour toutes les bourses, plusieurs éditions de l’album du 50e anniversaire, streaming, CD, vinyles et une édition somptueuse où les disques sont accompagnés d’un grand et beau livre que les beatlemaniacs liront d’une main tremblante.

Les prix : un peu moins de 20 euros pour les CD, un peu plus de 40 pour les vinyles, le coffret livre et 8CD autour de 130€.