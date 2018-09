Quatre-vingts secondes ce matin pour vous parler de l’enquête publiée par Livres Hebdo sur « les médias qui font vendre des livres ».

La radio peut-elle encore vendre des livres ? © Getty / zodebala

Quelques enseignements : la télévision reste le grand média prescripteur, les français la regardent 3h40 par jour en moyenne, car elle propose de très bonnes émissions où les livres sont mis en avant. La presse écrite reste forte, qu’elle soit nationale ou régionale. Enfin, la prescription par internet prend son essor.

Et la radio ? Eh bien la radio subirait une forte érosion, un terrible -19%. Et selon quels critères ? Je ne peux pas vous le dire, je n’ai pas trouvé la méthodologie précise de l’enquête de Livres Hebdo auprès des libraires. Mais ce qui est étrange c’est que les libraires, interrogés dans le corps même de l’article, citent la puissance de prescription de « Radio France » dans son ensemble et d’une myriade d’émissions comme « Le Masque et la plume » et « Boomerang ». Alors on est érodé ou pas ? Je ne comprends plus rien, d’autant que les éditeurs ne sont pas interrogés, ils ont pourtant eux aussi des chiffres à partager.

De plus en plus étonné, je suis allé faire un tour sur le site Amazon qui propose un baromètre des ventes en temps réel. Jeudi dernier, un jeudi comme un autre, entre 7h et 9h30, trois livres étaient mis en avant par Inter. Résultat des courses : celui de Rachel Jedinak, invitée de Léa Salamé, a fait un bond dans le classement, il était épuisé chez Amazon hier soir. Le Monde selon Garp dont Augustin Trapernard recevait l’auteur, le même jour, a lui aussi bondi dans les meilleures ventes. Enfin, le petit livre sur les incipits dont je vous parlais, était lui aussi épuisé chez Amazon hier soir.

Conclusion de mon enquête partielle mais à méthodologie transparente : il semblerait donc que la confiance dans ce média érodé qu’est la radio était encore très forte jeudi dernier. Je livre, tremblant comme un amateur, ce résultat à la sagacité de Livres Hebdo.