Quatre-vingts secondes ce matin pour souffler sur les braises toujours vives de la beatlemania.

John Lennon : des images inédites d'une session de travail © capture d'écran de la vidéo

Vient de resurgir du néant la vidéo inédite, image et son parfaits, d’une session studio de John Lennon avec Georges Harrison. On est en 1971, les Beatles sont donc déjà séparés mais Lennon et Harrison se retrouvent pour enregistrer How do you sleep ?, cette chanson dont la légende dit qu’elle est balancée à la figure de Paul McCartney. Ecoutez quelques secondes d’un… moment de grâce.

Extrait

Lennon et Harrison en studio, vidéo inédite. Le 5 octobre prochain sort un coffret de 6 CD de l’album Imagine de John Lennon.

