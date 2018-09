Quatre-vingts secondes ce matin pour chabada-bada.

Claude Lelouch sur le tournage d'"Un homme et une femme" avec jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée et Pierre Barouh. © AFP / UPI

Deauville, un homme, une femme, la mort, la vie, l’amour, le cinéma, Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée en 1966 devant la caméra de Claude Lelouch… Et la musique de Francis Lai et Pierre Barouh…

On a appris hier que Claude Lelouch tournait la suite de ce film mythique qui avait obtenu à sa sortie la palme d’or à Cannes et deux oscars à Hollywood. Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée retrouveront leurs rôles 52 ans après, en dépit des problèmes de santé de Trintignant qui avait pourtant dit renoncer au cinéma.

Le tournage a « commencé à Deauville cette semaine et durera la semaine prochaine encore » a indiqué le maire LREM de la ville.

Il tient à rassurer ses administrés : seuls de « légers » aménagements de circulation ont été nécessaires mais ces petits bouchons sont le prix du mythe.