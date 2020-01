2020... nous y sommes. Et tout d'un coup, je suis prise de vertige. Il y a 20 ans naissaient les bébés de l'an 2000. Ils ont donc 20 ans cette année.

Ou la playlist que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître © Getty / Kentaroo Tryman

Les bébés d'il y a 20 ans tout pile arrivent sur une bande originale signée Las Ketchup, Alizée, Destiny's Child.

Qu'ont-ils vécu ?

Pas la peur du bug de l'an 2000, ils ne sont pas encore là. Le 11 septembre 2001 ? Aucun souvenir, ils ont un an.

La vie sans smartphone, sans Snapchat ou Whatsapp, sans Uber, sans tablette ? Peut-être quelques réminiscences tout au plus. Ils vont grandir avec.

Pour eux la France championne du monde c’est 2018 pas 98. Chirac et Sarko, leur enfance. Adolescent sous Hollande. Ils ont 18 ans sous Macron, l’âge pivot dans une vie.

Ils ont 15 ans quand la France bascule... Les attentats de Charlie, de l'hypercasher, puis ceux du 11 novembre. On en parle au collège. Parfois c'est tendu. L'islamisme, le complotisme, les fake news, les minutes de silence.

Et puis il y a l'engagement, la colère, celle qui donne des ailes quand on fait sa 1ère manif. Ne leur parlez pas du CPE... Le contrat 1ère embauche, c'est 2006, sous Chirac, ils ont 6 ans... Non eux, c'est plutôt la loi travail par exemple, Parcoursup aussi, plus récemment la réforme des retraites, la précarité à la fac, on en a vu aussi aux côtés des Gilets jaunes l'an dernier.

Et leur conscience politique s'éveille à mesure que la planète se réchauffe.

Ça y est, on a tous pris un bon coup de vieux. Allez, chaque âge a ses plaisirs et il parait qu'on peut très bien grisonner sans vieillir.

Angèle, Aya Nakamura, Billie Eilish... La bande-son aussi a bien changé en 20 ans, mais vous avez peut-être comme moi un autre petit air dans la tête que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître : quand on aura 20 ans l'an 2020.