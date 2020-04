Il y a un cheveu que je ne peux malheureusement pas couper en quatre ni couper tout court.

La revanche des chauves © Getty / Francesco Carta fotografo

Quatre-vingts secondes capillaires ce matin en salut amical aux coiffeurs confinés. Ils n’ont pas été considérés comme une activité d’importance vitale. A moins de mettre une tondeuse au bout d’une perche, difficile, en effet, de respecter la distanciation sociale qui nous est imposée à tous.

Une fois qu’on a dit ça, il ne faut pas se voiler la frange : nous allons collectivement aux devants d’un problème d’hirsutisme que les réseaux sociaux anticipent avec de facétieux photomontages sur le thème avant/après : l’entrée en confinement bien peignée et la sortie sous forme de yéti.

Ce moment restera peut-être dans les livres d’histoire sous le nom de la « revanche des chauves ». Mais d’ici là, les touffes s’étoffent.

Je vous recommande les paroles de cette déchirante complainte du cheveu long, signée Crosby, Stills, Nash and Young, c’est la bande-son du moment dégainée par Juliette Hackius (qui fait, soit dit en passant, des masques capillaires à l’huile de ricin).

Encore une chose : vous avez dû vous rendre compte que le 7-9 n’est plus diffusé en vidéo. A toute chose malheur est bon : je vous épargne la banane et le mulet qui ont poussée sur ma tête. On appelle ça la magie de la radio.

Aller plus loin

