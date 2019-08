View this post on Instagram

Milton Greene, Bert Stern, André de Dienes et Sam Shaw... Outre le fait que ce soit de grands photographes, ils ont un point commun : tous ont photographié Marilyn Monroe. Leur clichés, dont certains inédits, sont réunis dans l’exposition "Divine Marilyn" à la @galeriejoseph à #Paris. . Découvrez #MarilynMonroe dans l’œil des photographes qui l’ont accompagnée tout au long de sa vie et de sa carrière car « la #photographie était pour elle ce que l’eau est à un poisson : l’élément où elle exultait » . Plus d’informations et de photos sur notre site franceinter.fr . 📸 1- Marilyn Monroe Lounging © André de Dienes / Courtesy Staley-Wise Gallery, New York . 2- Marilyn Monroe Norma Jean Beach Squatting © André de Dienes / Courtesy Staley-Wise Gallery, New York . 3- Marilyn Monroe © Photo by Sam Shaw (c) Sam Shaw Inc., courtesy Shaw Family Archives, Ltd. . 4- Marilyn Monroe in black dress, 1962 © Bert Stern Estate/Staley-Wise Gallery, New York/ Courtesy Galerie Dina Vierny, Paris . 5- Marilyn Monroe © Photographed by Milton H. Greene © 2019 Joshua Greene www.archiveimages.com . 6- Marilyn Monroe in bed © Photographed by Milton H. Greene © 2019 Joshua Greene www.archiveimages.com . 7- Marilyn Monroe © Photo by Sam Shaw (c) Sam Shaw Inc., courtesy Shaw Family Archives, Ltd.