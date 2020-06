80'' pour vous donner une très bonne raison de monter le son de votre radio ce soir dès 20h.

We love green © Vincent Lappartient

Vous savez que France Inter soutient les festivals qui n'auront pas lieu cet été. Après le printemps de Bourges, c'est au tour du festival "we love green" d'être à l'honneur. We love green, un festival engagé pour l'environnement et qui a toujours une programmation formidable. Exemple avec Beck qu'on entend et qui avait mis le feu à la scène de We love green il y a deux ans. Un concert rediffusé sur notre antenne et a réécouter sur notre site.

3ème et dernière soirée We love green ce vendredi avec l'une des grandes figures de la scène électro. Rone était à l'affiche de l'édition 2020 du festival. un artiste qui nous fait visiter des contrées inconnues et qui nous donne un avant-goût du galactique. J'adore cette phrase, elle est d'André Manoukian. Rone sera en concert ce soir sur France Inter dès 20h. Une soirée présentée par Rebecca Manzoni.

Et je laisse le dernier mot à Juliette Hackius, la réalisatrice du 7/9 : « C’est trop dur d’imaginer mon été sans festival. Les festivals, c’est ma vie ».