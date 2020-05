France Inter, vous le savez, amis auditeurs, est la grande radio des arts, du cinéma, du livre, de la musique, de la chanson, de la culture pop et moins pop.

Notre fierté, c’est d’accompagner et de défendre tout au long de l’année des œuvres et des artistes, de partager avec vous nos enthousiasmes pour un roman, un film, une BD ou une pièce de théâtre.

Avec l’épidémie de COVD 19, c’est l’exception culturelle française qui tremble sur ses bases et se retrouve face à la question de sa survie. A côté de l’état d’urgence sanitaire, de l’état d’urgence économique, il y a donc bien un état d’urgence culturelle auquel France Inter, radio de la culture, a décidé de consacrer ses programmes aujourd’hui.

Restez à l’écoute, le Téléphone sonne sera consacré au cinéma, quand y retournerons-nous ? Ali Rebeihi se demandera comment sauver le théâtre et le monde des livres. Vous entendrez au fil de la journée Carole Bouquet, Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Macha Makaïeff et, à 8h55, la lettre d’intérieur qu’Isabelle Adjani a confiée à Augustin Trapenard. Demandez le programme ! En attendant le retour à la vie normale, Inter rouvre aujourd’hui sur son antenne les salles de cinéma et de théâtre, les librairies et l’Opéra. Et ça fait du bien !