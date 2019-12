Quatre-vingts secondes ce matin sur le classement annuel des artistes les plus écoutés que le service de streaming musical a publié pour 2019.

Ecoute sur la plateforme d'écoute en ligne "Spotify" © Getty / SOPA Images

En France, c’est étonnant ou rassurant ou mérité, le palmarès est à 100%... francophone pour le top 10 des artistes et le top 10 des albums. Spotify France se défend d’avoir biaisé ces résultats via les différents outils disponibles pour "pousser" un artiste et donc le mettre fortement en avant. Non, c’est bien le baromètre du plaisir qui aurait parlé.

En 2019, Ninho, PNL, Nekfeu sont toujours là, rejoints par Lomepal ou Roméo Elvis. Et puis il y a Aya Nakamura qui rencontre un franc succès dans l’équipe du 7/9, enfin chez les jeunes de l’équipe...

Les classements 2019 en France et dans le monde : à découvrir ici ou ici.