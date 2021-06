Les musiciens de l’orchestre sont partis faire une pause. Ils ont laissé leurs instruments sur la scène de l’auditorium de la Maison de la Radio.

Visuel du podcast original France Musique "Les Zinstrus" © Radio France / Fabienne Guevara

Des enfants s’en approchent et, devant eux, les instruments s’animent et prennent vie. Quatre-vingts secondes sur Les Zinstrus, la série de podcasts originaux que France Musique propose à nos plus jeunes auditeurs, une collection signée Saskia de Ville.

Chaque épisode est un dialogue entre un enfant et un instrument. Parmi d’autres, voici King, le violoncelle, interprété par Mathieu Amalric d’une voix douce et profonde. Pour les percussions, je vous présente le couple Symb et Al, qui claquent entre les mains de l’ami Alex Vizorek. Et ici c’est Tara, la trompette, Tara Tata pour donner son nom complet. Et c’est Florence Foresti qui mène la danse.

Les enfants apprendront le nom des pièces qui composent les instruments, certaines techniques pour en jouer. En rigolant, ils apprendront surtout que ces objets bizarres ne sont pas des étrangers mais leurs amis

Et ça, ils s’en souviendront toute leur vie.

Les Zinstrus de Saskia de Ville à écouter sur l’application Radio France.