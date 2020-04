Quatre-vingts secondes pour compléter le manuel du savoir-vivre pendant le confinement.

Nouveau chapitre sur la visioconférence. Les appels vidéo sont entrés dans nos vies aussi vite que le coronavirus…

Pour la vie scolaire, les réunions de boulot et les web apéros, pour prendre des nouvelles de sa famille ou pour les rendez-vous amoureux…

Maureen Dowd, prix Pulitzer et journaliste au NYTimes a voulu répondre à la demande populaire : Que faire pour montrer le meilleur de soi-même et paraître beau devant une web cam ? Réponse de Tom Ford, l’un des plus grands créateurs de mode. Résumé de sa master class, on pourrait dire de son tuto :

1ère étape : posez votre ordinateur sur une pile de livres, la caméra doit être à la hauteur de votre front.

2ème étape : installez une lampe sur le côté pour éclairer votre meilleur profil. Puis posez une feuille blanche sur la table juste devant vous. On ne doit pas la voir à l’écran. Elle ne sert qu’à vous donner bonne mine.

Pour finir : poudrez-vous le visage.

C’est tout simple, non ?

Lauryn Hill et au moins vous saurez comment faire pour qu’on ne puisse pas vous quittez des yeux. Et s’il n’y avait rien de plus profond que ce qui est superficiel ?