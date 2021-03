J’ignorais l’existence d’un « ministère secret » ! Retour sur une BD où les références à l’actualité française et aux quinquennats des deux super-héros super-présidents sont discrètes et parfaites.

Mathieu Sapin et Joann Sfar © Chloé Vollmer

Quatre-vingts secondes ce matin pour remercier Joann Sfar et Mathieu Sapin de lever le voile sur cette officine clandestine et ténébreuse qui emploie les présidents de la République, une fois qu’ils ont quitté leurs fonctions. Vous ne serez donc pas étonnés de voir Nicolas Sarkozy et François Hollande sur la couverture de cet album, flanqué de Mathieu Sapin qui, en plus de le dessiner, y joue son propre rôle : BD-reporter. Tous trois sont dans l’ombre du redoutable Yaacov Kurtzberg, super-héros en béton (au sens propre) avec un gros flingue.

Ils vont devoir mener une lutte sans merci contre des reptiliens, le premier d’entre eux est Eric Cantona, et des ninjas aux tenues frappées d’une tête de diable

Si Mathieu Sapin n’a que son carnet de notes, François Hollande dispose lui d’un scooter dernier cri qui se révèlera bien utile quand il s’agira d’intercepter l’hélicoptère d’Albert de Monaco où Vladimir Poutine et Greta Thunberg sont retenus prisonniers. Je m’arrête là et vous laisse découvrir cette variation joyeuse sur l’imaginaire des comics dont les scénarios sont, au fond, aussi loufoques que celui que je viens de résumer.

Les références à l’actualité française et aux quinquennats des deux super-héros super-présidents sont discrètes et parfaites. Rejoignez donc le ministère secret, citoyens, le bureau de recrutement est en librairie. Vos officiers traitants sont Joann Sfar et Mathieu Sapin. Mot de passe : éditions Dupuis.