La primaire du New Hampshire, vous l’entendiez dans le journal de 7h, c’est Bernie Sanders qui l’a emportée.

Quatre-vingts secondes ce matin pour parler musique et politique car, lors du dernier meeting de Sanders dans la région, le groupe The Strokes, pro-Bernie, avait été invité à jouer sur scène. Et, événement dans l’événement, Julian Casablancas a balancé au passage la date de sortie de leur nouvel album, ce sera le 10 avril prochain. Stupeur.

Puis hier, froid jour d’hiver, le miracle. Absent depuis 7 ans, le groupe met en ligne un premier extrait du futur album.

Extrait de « At the door », du futur album des Strokes qui s’intitulera _The New Abnormal_.