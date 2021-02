On parle de tout dans l’équipe du 7/9 sauf d’un sujet que chacun d’entre nous évite ces jours-ci avec prudence, de peur d’enfreindre la civilité des spectateurs de série qui interdit de « divulgâcher » quoi que ce soit.

Frédéric Pierrot interprète Philippe Dayan, analyste, figure centrale de la série "En thérapie" © Carole Bethuel

Quatre-vingts secondes ce matin sur En Thérapie, déclinaison française longtemps attendue de la série israélienne BeTipul.

Le principe de la série est simple : chaque épisode est une séance d’analyse qui met en scène, face-à-face, le même psy et une poignée de patients dont on va suivre la thérapie. Rien de plus. La version française se déroule après les attentats des terrasses de Paris et du Bataclan, c’est la grande fracture sur laquelle se détachent les fêlures, les souffrances, les doutes des patients :

Ariane, chirurgienne, a fait de la médecine de guerre au bloc opératoire le soir des attentats.

Adel, membre de la BRI, était lui dans la colonne d’assaut du Bataclan.

Leonora et Damien sont en couple et se déchirent.

Camille, une jeune nageuse, a eu un étrange accident.

Face à eux, le docteur Philippe Dayan et face à lui, Esther, une autre psychanalyste

La série, portée par des acteurs exceptionnels, a rencontré un très large public (phénomène qui doit dire quelque chose… mais quoi ?)

Elle suscite, chez le spectateur, une forme de gêne et d’intranquillité, peut-être parce qu’il regarde assis ou allongé sur un divan une série qui raconte la thérapie de patients assis ou allongés sur un divan…

Quoi qu’il en soit, ne manquez pas En Thérapie, disponible sur Arte, 35 épisodes.