Quatre-vingts secondes pour rendre hommage à un pionnier, un ingénieur.

Il s’appelait Lou Ottens et il était néerlandais. On vient d’apprendre sa mort à l’âge de 94 ans. Si vous êtes né comme moi dans un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, sachez qu’il a changé nos vies.

Parce que Lou Ottens a inventé la K7 audio.

C’est grâce à lui qu’on a pu faire nos mixtapes, les compils persos qu'on faisait pour son amoureuse ou son amoureux, celles qu'on préparait pour nos walkman. Lou Ottens rêvait de démocratiser la musique. La K7 était la première étape vers notre monde, celui des playlists qu’on partage ou qu’on écoute en streaming sur Spotify, Deezer ou Apple Music.

Parmi les milliards de K7 vierges qui ont été vendues dans le monde… Elles auront servi à tout et même à des miracles. Comme ce soir de 1965 Keith Richards est dans un état second... Il est en train de s'endormir et il appuie sur REC. Au réveil, il découvre que sur sa K7, il a enregistré un chef d’œuvre, « Satisfaction » et 40 minutes de ronflements….

Extrait Satisfaction des Rolling Stones

Pour l’anecdote, Lou Ottens lui aussi n’était pas complètement satisfait par la K7. Il a fait partie de l’équipe qui a inventé le CD…