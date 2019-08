80 secondes consacrées aujourd'hui à un chanteur qui a marqué pour toujours l'histoire de la pop musique des années 1960' à travers notamment le célèbre groupe The Animals ou encore War : Eric Burdon

Eric Burdon, 1966 © Getty / Ivan Keeman / Contributeur

► Le reportage à retrouver sur Arte : "Eric Burdon - Rock ’N’ Roll Animal"

On y voit toutes les images des années folles du rock des années 1960 en Grande Bretagne mais aussi aux Etats-Unis où les Animals étaient adulés.

Bruce Springteen raconte dans le documentaire qu'une de leurs chansons sur l'envie de quitter la ville où on est né résume à elle seule ces 40 ans de musique ; Patti Smith a découvert ses talents de chanteuse en reprenant, toute seule chez elle, les classiques du groupe. Quand à Sting, il dit, en parlant d'Eric Burdon :

La musique te connecte à quelque chose de plus grand que toi.

Eric Burdon a aujourd'hui près de 80 ans, petit homme rondouillet avec des cheveux blonds courts, il se raconte sans concession face à la caméra : les années passées, l'alcool, les partouzes à Londres avec John Lennon, le monde des musiciens qui ne pensent qu'à se faire un paquet d'argent...

Eric Burdon et sa voix de baryton ont marqué pour toujours avec notamment ce titre en 1964 : "The House of the Rising Sun"