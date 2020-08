Voltaire avait installé le sien à Cirey-sur-Blaise dans les combles du château du mari de sa maîtresse, Georges Sand avait abattu des cloisons dans sa maison du Berry... Étonnante série d'été du Monde sur les théâtres secrets. 80 secondes pour parler théâtre à l'heure où salles et événements sont silencieux.

Comme au temps de la commedia dell'arte… C'est juste l'angle du masque qui change !

Dans la série d'été du Monde, on découvre ces lieux, comme l'intérieur de l'ambassade d'Italie. Il n'y a pas de coulisses, juste un avant scène et en fond, un bout de Sicile avec cette peinture douce représentant la mer, le ciel, une montagne, des palmiers et des figuiers de Barbarie.

Ce petit théâtre du XVIIIe fut installé d'abord à Palerme puis démonté pour finir en bout de course, début du XXe siècle, dans l'ambassade d'Italie, rue de Varenne, à Paris. Il sert encore... L'an dernier, un spectacle y fut donné à l'occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Un spectacle y fut donné... Que cette phrase est effrayante quand elle est prononcée au passé dans les circonstances que l'on connaît. Certes, les intermittents sont protégés par la prolongation de leurs droits jusqu'au 31 août 2021. Le décret est paru est Journal Officiel fin juillet. Mais que vaut la prolongation des droits quand on ne joue pas, ou quand on ne peut pas jouer ? Que signifie le mot jouer quand on ne peut remplir des salles et qu'on perd de l'argent ?

Il va falloir s'adapter aux conditions sanitaires. La culture va devoir se réinventer comme certains ont dit, mais qu'on se le dise : le monde de la culture ne fait que ça, se réinventer, s'adapter aux nouveaux modes de consommation. C'est une éponge des temps modernes.

Illustration avec le Britannicus proposé en ce moment par les Tréteaux de France de Robin Renucci. Le verbe de Racine joué par des comédiens masqués. Il manque une bouche et un nez au visage. Qu'importe, on peut jouer sur les regards, la voix et le corps.

En d'autres temps, la commedia dell'arte avait bien inventé le masque qui cache les yeux. Cinq siècles plus tard, on a juste changé l'angle du masque.

