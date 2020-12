A cause de l’épidémie de COVID, vous le savez, le monde de la culture, les théâtres, les musées, les cinémas sont fermés jusqu’à début janvier au moins.

En attendant le plaisir de sortir à nouveau, d’être ensemble dans une salle sombre, quatre-vingts secondes ce matin sur la grande soirée qu’organisent nos cousins de France Musique : 17 troupes de comédies musicales au studio 104, dix avant-premières, dont «Les Producteurs » de Mel Brooks, adapté par Alexis Micha-lik. Zabou Breitman présentera sa version musicale de Poil de Carotte, Xavier Durringer son nouveau spectacle inspiré de la vie de Joséphine Baker.

Et puis et puis, la première comédie musicale d’Agnès Jaoui, spécialement écrite pour la soirée, avec le compositeur Alexis Pivot. En exclusivité pour ces « 80 secondes » (que c’est chic !), un petit tour dans la coulisse de cette création avec les répétitions de « On va se quitter pour aujourd’hui ».

Extrait

« 42e rue fait son show, coûte que coûte ! », une soirée concoctée et présentée par Laurent Valière avec le grand orchestre de 42e rue. C’est à écouter sur France Musique à partir de 20h ou à regarder sur la page Facebook et la chaine Youtube de France Musique.