Le Festival de Cannes n’aura pas lieu. Quatre-vingts secondes ce matin sur la programmation spéciale que vous propose France Inter, non pas pour créer un festival hologramme mais pour continuer à parler de notre passion pour le cinéma.

Le Festival de Cannes n'aura pas lieu cette année © Getty / pidjoe

Vous pourrez redécouvrir la grande série de masterclass que nous avaient accordés Alain Delon, Jon Carpenter, Martin Scorcese, Sylvester Stallone et tant d’autres. Retrouvez aussi les playlists musicales de Jim Jarmusch et Damien Chazelle et enfin, les Boomerangs cinéma d’Augustin Trapenard. Si la vie vous semble triste, en ce moment, comme un jour sans film, écoutez Pedro Almodovar nous parler de la couleur :

Dans ma palette de couleurs, dans mes films, je ne renonce jamais aux couleurs brillantes. Le cinéma donne aussi de la couleur à nos vies. Et puis ça créé une réalité parallèle : si on vit une réalité désagréable, ça aide beaucoup à survivre. Et en plus le cinéma compense beaucoup ce déficit émotionnel auquel nous sommes condamnés dans nos vies d'aujourd'hui

N’oubliez pas la sélection France Inter de grands films cannois sur la plateforme de VOD UniversCiné.

