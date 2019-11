Petit détour par la coulisse du 7-9, dont l’équipe abrite un discret mais fervent fan club de Véronique Sanson.

Véronique Sanson © Getty / Foc Kan/WireImage

Une rapide enquête de voisinage m’a appris que des ramifications pro-Sanson existaient dans d’autres bureaux de la rédaction, et même dans ce studio, affaire à suivre.

Hier, c’était l’anniversaire du 7ème album de Véronique Sanson et donc un moment fort pour le fan club, ah c’est comme ça : quand on aime, on est pointu. Il fallait marquer le coup... Mais avec quel morceau ?

Mi-maître, mi-esclave, choisi par la « sansonienne » en chef Juliette Hackius. Et j’en profite, au nom du fan club, pour formuler en bonne et due forme, une invitation : Véronique Sanson, venez parler et pourquoi pas chanter, un jour dans le 7-9 !